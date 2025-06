Les plages labellisées Pavillon Bleu pour l’été 2025

Le label international Pavillon Bleu, attribué annuellement par la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement (FEE) et porté au Maroc depuis 2002 par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, flottera sur 28 plages, un lac de montagne et quatre ports de plaisance.

Avec 33 sites labellisés, le Maroc se classe 21e au niveau mondial sur 50 pays, premier pays arabe et deuxième en Afrique pour le nombre de sites labellisés Pavillon Bleu, un écolabel exigeant, symbole d’exemplarité en matière de gestion environnementale des espaces de baignade, indique la Fondation dans un communiqué.

Les 27 plages labellisées en 2024 ont toutes renouvelé leur Pavillon Bleu, ce qui confirme la régularité des efforts fournis par les collectivités territoriales, leurs partenaires économiques et les associations locales pour maintenir les standards élevés du label tout au long de la saison estivale, ajoute la Fondation, précisant que la plage Sol, relevant de la province de Tanger-Assilah, a fait son entrée parmi les plages labellisées portant ainsi leur nombre à 28 en 2025.

Il s’agit des plages de Oued Laou, Essaouira, Arekmane, El Haouzia, Sidi Rahal 4e tranche, Bouznika, Ba Kacem, Mdiq, Rifienne, Sidi Ifni, Saïdia Municipale, Station Touristique Saidia Ouest, Dalia, Achakar, Sol, Bedouza, Safi Municipale, Souiria Lakdima, Aglou, Imin Tourgha, Oum Labouir, Foum el Oued, Skhirate, Sidi Abed, Les nations, Aïn Diab extension, Al Minaa et Est Marina Smir, précise le communiqué.

Le lac de montagne Aguelmam Azigza, situé dans le Parc national de Khénifra, renouvelle également son Pavillon Bleu. Niché entre une falaise majestueuse et une forêt de cèdres centenaires, ce joyau du Moyen Atlas a fait l’objet d’un aménagement soutenu par la Fondation et les autorités locales pour en garantir l’accueil, accès routier, équipement sanitaire, espaces de campement et services d’accueil, note la même source, relevant qu’il s’agit du premier lac naturel du Royaume à bénéficier de cette reconnaissance.

Du côté des ports de plaisance, Tanja Marina Bay devient le quatrième site portuaire à arborer le Pavillon bleu, après Saïdia (2018), Est Marina Smir (2022) et Al Hoceïma (2023). Ouvert en 2018 dans le cadre de la reconfiguration du port de Tanger, il s’impose aujourd’hui comme le plus grand port de plaisance du Royaume, avec 1.400 anneaux. La qualité de ses infrastructures, notamment en matière de gestion environnementale et de services aux plaisanciers, a justifié l’obtention de l’écolabel, explique-t-on.

Exigeant et reconnu, le Pavillon Bleu repose sur quatre critères fondamentaux à savoir la qualité des eaux de baignade, l’information et la sensibilisation à l’environnement, l’hygiène et la sécurité ainsi que l’aménagement et la gestion durable, relève-t-on, ajoutant que des contrôles inopinés sont réalisés tout au long de l’été pour vérifier le respect de ces critères.

Toutes les plages labellisées Pavillon Bleu sont intégrées au programme « Plages Propres », qui mobilise chaque été 68 collectivités territoriales, appuyées par la Direction générale des Collectivités territoriales, 25 partenaires économiques et plus de 100 associations locales.

Le programme est mené en collaboration avec l’ensemble des partenaires institutionnelles notamment Le Laboratoire National des Études et de Surveillance de la Pollution (LNESP) du Département du Développement Durable, la Direction générale de la Protection civile, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Direction des Ports et du Domaine public maritime du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Selon le communiqué, ce réseau d’acteurs coordonné œuvre pendant près de trois mois de la période estivale pour améliorer les équipements des plages, veiller à la qualité du sable et des eaux de baignade, assurer la sécurité et les services sanitaires et sensibiliser les estivants aux enjeux environnementaux.

Pour l’édition 2025, 45 plages avaient déposé leur candidature, illustrant l’intérêt croissant des communes littorales pour ce label, reconnu pour sa contribution à l’attractivité touristique durable et à la valorisation des territoires.

Le label Pavillon Bleu a été créé par la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en 1987. Cet écolabel pour les plages est le plus important dans le monde. En 2025, 4 .928 sont situés dans l’hémisphère Nord, ce qui représente environ 95 % du total mondial, contribuant à un total de 5.195 sites primés dans le réseau mondial Pavillon bleu.

Au Maroc, l’écolabel Pavillon Bleu a été introduit par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement en 2002 dans le cadre de son programme Plages Propres.

Grâce au travail d’accompagnement de longue durée des communes littorales qu’elle a accompli, la Fondation n’a cessé de faire évoluer son programme et d’accroître ses efforts pour dispenser une éducation à l’environnement, assurer la protection du milieu marin et de la santé humaine, améliorer l’accessibilité des plages et les sécuriser.