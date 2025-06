Les prévisions du jeudi 12 juin

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 12 juin 2025 :

– Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et sur le Sud et l’Est des provinces Sahariennes.

– Nuages instables avec gouttes de pluies et orages sur le Moyen Atlas, le Nord du Haut Atlas, l’Oriental et localement sur le Rif.

– Nuages bas fréquents la matinée et la nuit, sur le Nord des provinces Sud et sur les côtes Nord et Centre avec brume locale ou bruine.

– Chasses-poussière par endroits sur l’Oriental, le Sud-Est et sur les provinces Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est, les plaines Atlantiques Centre et sur les provinces Sud.

– Température minimale de l’ordre de 23/27°C sur l’extrême Sud du pays, le Sud-Est, la vallée de Moulouya et le Sud de l’Oriental, 10/13°C sur le Rif et l’Atlas et de 14/22°C sur le reste du pays.

– Hausse de température sur les régions du Moyen Atlas et du Rif, la Méditerranée et le Nord de l’Oriental, et peu variante ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long des côtes atlantiques.