L’espagnol Construcciones Gravalos étend son activité au Maroc

Ce spécialiste de l’injection plastique, l’emboutissage de métal et le montage automatique, compte investir près de 100 millions de dirhams dans une unité de fabrication de pièces techniques pour les marchés de l’électroménager et de l’automobile dans la commune de Gueznaya, à quelques kilomètres de la ville de Tanger. Cette future usine qui entrera en service en fin 2024, viendra étoffer les capacités de production actuelle de la filiale marocaine qui loue, pour l’instant, des locaux industriels dans la zone franche du port Tanger Med sur une superficie de 3 700 m².

Gravesa est une société qui vient de s’installer à la Zone Franche de Tanger et qui opère dans le secteur de la fabrication des composants de connexion et des pièces techniques des appareils électroniques et électriques en général.

Rappelons que Construcciones Grávalos S.A. est une entreprise dédiée à la fabrication de pièces techniques pour les marchés de l’électroménager et de l’automobile fondée en 1946. Le groupe est opérationnel dans les secteurs de l’injection plastique, l’emboutissage de métal et de montage automatique, ainsi qu’une section de conception et d’usinage qui lui confère une grande autonomie pour gérer divers types de projets.

Sa filiale Gravesa a connu un développement important en trois ans d’implantation au Maroc, en dépassant en 2022 la barre de 50 millions de dirhams de chiffre d’affaires. Toutefois, avec des charges de démarrage importantes, cette filiale créée en 2019 réalise toujours des pertes importantes et s’attend à son premier bénéfice en 2023.