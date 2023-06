Véhicules d’occasion. Succès plein pour la 1ère édition du Salon Avito Expo

A l’issue de dix jours d’exposition du 9 au 18 juin dernier, Avito et moteur.ma ont dressé le bilan de la première édition du Salon Avito Expo. Un événement organisé par leurs soins, qui s’est déroulé du coté d’El Hank (place Toro) à Casablanca et qui a surfé, selon ces derniers sur la vague du succès.

Dans le détail, 250 voitures d’occasion ont été vendues ou réservées, parmi plus de 370 voitures exposées sur place et 80 autres sur les vitrines digitales des garagistes. De quoi satisfaire les 18 exposants présents qui ont accueillis, selon le staff d’organisation, environ 52 000 visiteurs physiques et plus de 400 000 visites en moins d’un mois sur la plateforme https://expo-auto.avito.ma devenue du coup la 3ème plateforme digitale automobile du Groupe Avito après Avito.ma et moteur.ma.