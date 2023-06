MIFA Group. Un Yamaha Store pour concilier musique et sports motorisés

Spécialiste dans la distribution de produits de mobilité motorisés et d’instruments de musique badgés Yamaha, MIFA Group a inauguré le tout premier Yamaha Store dans le Royaume.

Situé à Aïn Diab, à Casablanca, sur une superficie totale de plus de 3 000 m2, ce nouvel écrin fusionne les univers de MIFA Musique et de MIFA Motors. Dans le détail, un vaste espace d’exposition de plus de 1 000 m2 est dédié aux engins motorisés de la marque nippone, ainsi qu’un espace de près de 500 m2 dédié aux instruments de musique, aux produits de sonorisation et à l’audio professionnel. Selon le staff de MIFA Group, ce nouveau showroom est unique en son genre dans toute la région Afrique et Moyen-Orient.