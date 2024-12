L’indien Biocon Biologics lance un projet industriel au Maroc

Moins de deux ans après avoir pris pied au Maroc, l’indien Biocon Biologics compte y passer à la vitesse supérieure.

Le spécialiste mondial des biosimilaires envisage de faire franchir à sa filiale Biocon Biologics Morocco une nouvelle étape après un démarrage purement commercial.

Aussi, le laboratoire pharmaceutique d’origine indienne qui s’est imposé en quelques années comme un géant mondial des produits biosimilaires (produits pharmaceutiques fabriqués à partir d’organismes vivants), vient d’injecter quelques 5 millions de dirhams dans sa filiale Biocon Biologics Morocco parallèlement à l’extension de son objet social vers l’activité d’établissement pharmaceutique.

Lire aussi | Le produit phare des laboratoires en voie de disparition !

Pour l’instant, rien ne filtre sur le détail du projet industriel de Biocon Biologics Morocco, mais selon des sources proches du groupe indien créé en 1978, le futur site de production de cette entité sera construit à Casablanca et devra mobiliser une enveloppe de plus de 100 millions de dirhams. Pour l’instant, l’activité de Biocon Biologics Morocco demeure des plus limitées avec un chiffre d’affaires d’à peine 4 millions de dirhams au titre de l’exercice clos le 30 juin 2024 et grâce à une poignée de produits comme Hertraz, Abevmy, Fulphila, Semglee et Hulio. Mais l’entrée en service de son futur site industriel devrait propulser les revenus de la filiale marocaine de Biocon Biologics grâce à l’élargissement de son portefeuille de produits qui devra s’attaquer à des classes thérapeutiques comme le cancer, le diabète et les maladies auto-immunes.

Lire aussi | Les Laboratoires Indoka: un nouvel arrivant dans la transformation du cannabis à usage médical

Rappelons, que le groupe Biocon Biologics dont le siège mondial se trouve à Bengaluru en Inde, fait partie des laboratoires pharmaceutiques qui se développent le plus dans les biosimilaires avec une vingtaine de nouveaux produits en phase finale de développement, un effort de recherche & développement qui a dépassé la barre du milliard de dollars au cours des deux dernières décennies.