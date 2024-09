Logisolutions, leader de solutions logistiques, inaugure le 1er entrepôt grande hauteur au Maroc

Logisolutions confirme son statut de leader des solutions logistiques au Maroc avec l’inauguration, mercredi, du premier entrepôt grande hauteur du pays, sis à la zone industrielle Ain Sebaa – Sidi Bernoussi.

Situé stratégiquement à proximité du port de Casablanca, la nouvelle installation, baptisée LS New York en référence au quartier de domiciliation, s’étend sur 15 000 m2, dispose d’une hauteur de plus de 20 mètres et peut accueillir 25 000 palettes.

«C’est quelque chose de nouveau pour toute la chaîne logistique au Maroc», se félicite Amine Benkirane, DG de la société, se déclarant «très, très fier» de la réalisation de la première plateforme logistique de cette dimension au Maroc.

«Les performances sont doublées par rapport à n’importe quel entrepôt de catégorie A et on est contents de partager cette innovation avec la communauté logistique», assure Amine Benkirane.

L’innovation a déjà valu à Logisolutions plusieurs distinctions au niveau national avec le prix de l’immobilier logistique de l’année aux Moroccan Logistics Awards 2024, qu’au niveau international avec le STILL EMEA Award pour le projet logistique de l’année 2024, lit-on dans un communiqué distribué à la presse.

«Cette réalisation exceptionnelle est un exemple pour l’accélération de la transition logistique du Royaume», assure la société, toujours aussi déterminée à offrir «des solutions innovantes» à ses clients et à contribuer activement à l’essor des activités logistiques au Maroc.

Il s’agit «d’un entrepôt moderne inédit au niveau national, d’autant qu’il se situe dans une zone historique pour l’industrie et la logistique dans notre pays», confirme aux médias le directeur général de l’AMDL, Ghassane El Machrafi.

L’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) s’apprête à lancer «dans les semaines à venir ou dans les tout prochains mois le projet d’aménagement d’une zone logistique dans le sud de Casablanca, dans la province de Nouceur, sur une superficie de 70 hectares», confie-t-il.

La future zone permettra aux opérateurs privés «d’accéder à un foncier compétitif à proximité de Casablanca», assure El Machrafi, présent à cette inauguration aux côtés du gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi, Nabil Kharroubi, et d’acteurs économiques de premier plan.

Créée en 2018, Logisolutions a réussi à développer une offre adaptée à la réalité économique marocaine, en accompagnant ses partenaires dans leurs objectifs de croissance, de réduction de coûts opérationnels et surtout d’adoption d’organisations vertueuses.

En l’espace de six années, la société a pu quadrupler sa capacité d’accueil pour devenir un acteur majeur du secteur, avec l’ambition intacte de grignoter encore de nouvelles parts de marché.