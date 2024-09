Opération Marhaba : Plus de 3,7 millions de MRE ont visité le Maroc

Au total 3,76 millions de MRE ont visité le pays durant la saison estivale, qui coïncide avec l’organisation de l’opération Marhaba (05 juin – 15 septembre). Une hausse de 18,84% par rapport à 2023, qui avait déjà battu tous les records.

L’opération Marhaba 2024 d’accueil des Marocains résidant à l’étranger (MRE) a été une édition «exceptionnelle» et «réussie», a affirmé le responsable du pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Omar Moussa Abdellah, dans une déclaration à l’Agence MAP.

Le pic du trafic a été enregistrée pendant la période du 22 au 31 août, durant laquelle le nombre de voyageurs – par voies maritimes et aériennes – s’est établi entre 70.000 et 80.000 personnes par jour.

En étroite collaboration avec l’ensemble des parties concernées (autorités, services de sécurité, douanes), la Fondation a veillé à fluidifier le transit, à faciliter et à accélérer l’ensemble des procédures, dont le cachet des passeports et le contrôle douanier, a-t-il souligné.

Le succès de l’opération Marhaba, qui bénéficie de la haute sollicitude royale, «encourage à aller de l’avant et à améliorer davantage les services dispensés aux Marocains du monde dans les années à venir», a promis le responsable.