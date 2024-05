L’ONMT en opération séduction en Chine pour attirer les touristes chinois

Du 27 au 29 mai, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) participe pour la première fois au salon ITB China 2024 à Shanghai, le plus grand salon professionnel exclusif pour le marché chinois du voyage.

Accompagné d’une délégation d’opérateurs marocains, l’ONMT a mis en avant le Maroc avec l’objectif de stimuler les futures arrivées de touristes chinois.

Le salon ITB China 2024 a réuni plus de 800 exposants de plus de 80 pays, sous le thème « Prospérer dans la transformation, atteindre de nouveaux sommets. Ensemble ». Ce thème reflétait l’importance de l’adaptabilité et de l’innovation dans l’industrie du voyage ainsi que le potentiel considérable du marché touristique chinois.

Présent pour la première fois, le stand marocain a rapidement attiré l’attention. L’ONMT a profité de l’occasion pour renouveler ses partenariats avec des acteurs clés du secteur, notamment le géant chinois du voyage CTrip. De nouveaux accords ont également été conclus avec deux des plus grands tours-opérateurs de la région de Guangzhou et Shenzhen : JZL et NiceTour. D’autres partenariats sont en cours de négociation avec des voyagistes de la région de Pékin, tels que CYTS, CTG et HCG.

Les opérateurs marocains, y compris des agents de voyages et des hôteliers, ont noué des contacts prometteurs avec leurs homologues chinois, jetant ainsi les bases d’une coopération commerciale fructueuse. Cette initiative vise à renforcer la stratégie « Light In Action » de l’ONMT, qui a pour objectif d’attirer environ 500 000 touristes chinois par an.

Le marché chinois, en pleine expansion, offre des perspectives de développement exceptionnelles. Chaque touriste chinois dépense en moyenne presque deux fois plus pendant son séjour qu’un touriste américain, ce qui en fait une clientèle particulièrement intéressante pour le Maroc.

Pour soutenir cette dynamique, l’ONMT prévoit de lancer des campagnes promotionnelles, des actions marketing et des éductours afin de renforcer l’intérêt des touristes chinois pour le Maroc. Avec une population de 1,4 milliard d’habitants, dont 150 millions voyagent chaque année à travers le monde, la Chine est le premier pourvoyeur de touristes au monde et constitue donc un marché cible privilégié dans la stratégie de l’ONMT.