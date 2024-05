Lancement de la 1ère Édition de l’INDH TECH-DAY, by HACK&PITCH

La 1ère édition de l’INDH TECH-DAY, qui coïncide avec le 19e anniversaire de l’INDH, est l’occasion de faire un bilan sur les centaines de projets accompagnés, fruit d’une collaboration entre l’INDH et HACK&PITCH.

« Fruit d’une belle collaboration entre l’INDH et HACK&PITCH, cet événement est l’occasion de lancer deux autres programmes inédits : EBTAKIR SPÉCIAL « Personnes et concitoyens à besoins spécifiques », pour nos villes smart et inclusives, et EBTAKIR SPÉCIAL IA et robotique, une formation intensive dans ces domaines pour les 14-35 ans, les Neets. Des robots interactifs seront présentés à Son Excellence Monsieur le Gouverneur et aux officiels ce mardi 4 juin prochain, avec le lancement de la 3e édition d’EBTAKIR WOMEN », nous confie Marwa Cheikh-Youssef, Présidente du Mouvement Tech Entrepreneurial HACK&PITCH.

Ce projet découle de la phase 3 du programme de l’INDH, qui a pour objectif de renforcer l’entrepreneuriat et la création de startups à forte valeur ajoutée au sein de l’écosystème entrepreneurial, notamment dans les métiers de l’e-commerce. Rappelons d’ailleurs que ce programme inédit a vu le jour pour les jeunes d’Ain Chock afin de rayonner depuis ce territoire central au niveau régional, national et éventuellement international. « Le programme EBTAKIR est un programme d’incubation complet d’une durée de six mois, durant lequel l’aspirant entrepreneur suivra un processus d’accompagnement enrichi par des sessions de formation variées en soft skills, ainsi que du conseil juridique et des stratégies go-to-market. Nous mettons à la disposition de nos aspirants entrepreneurs, durant toute la période d’incubation, des bureaux équipés et connectés. »

Pour rappel, HACK&PITCH est un mouvement international pour la promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes, à travers les nouvelles technologies de la disruption, tous domaines confondus. « Nous sillonnons nos 12 régions du Royaume depuis 2016 et opérons également dans plusieurs pays de notre territoire africain, afin de promouvoir, inspirer et accompagner nos jeunes. Nous les formons aux métiers de l’innovation et de l’entrepreneuriat tech-digital à travers nos séries de programmes disruptifs et variés, riches en soft skills. Notre objectif est de transformer leur mindset et de porter leur simple idée à un prototype MVP à l’issue de nos programmes d’innovation. Des milliers de jeunes ont été inspirés pour un nouveau mindset, des centaines d’événements IT ont été organisés au Maroc et à l’international (Jordanie, Mali, Burkina Faso, Sénégal…) pour le compte d’organisations gouvernementales et internationales telles que le Gouvernement du Luxembourg, la Belgique, etc. Avec plusieurs success stories révélées », conclut Marwa Cheikh-Youssef.