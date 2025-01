L’orientation scolaire : un marché en pleine expansion

Depuis quelques années, les étudiants sont à la conquête des grandes écoles du monde. Dans ce marché vaste, l’œil d’un expert pour faire le bon choix, et même être sélectionné, est un avantage clé. Dans ce secteur, les cabinets naissent de jour en jour. Zoom sur la niche des experts de l’orientation scolaire…

Au fil des années, l’intérêt croissant des étudiants marocains pour l’accès aux grandes écoles à l’échelle mondiale a permis l’éclosion d’un tout nouveau secteur : le conseil en orientation scolaire. Avec l’essor de la mobilité étudiante et la multiplication des offres éducatives internationales, choisir la bonne voie ouvrant des perspectives professionnelles idéales devient une décision déterminante pour les parents. La diversité des parcours, des critères de sélection et des exigences spécifiques des institutions impose à chaque étudiant une démarche sélective et souvent complexe.

Dans ce contexte, des cabinets comme Study Guide ont fait de ce créneau de l’orientation scolaire un véritable savoir-faire pour guider les étudiants dans cette jungle académique mondiale. « C’est au terme de mes études à l’étranger que j’ai décidé de rentrer au Maroc pour aider les jeunes générations à choisir de façon optimale les écoles à l’international. En effet, j’ai pu constater que beaucoup d’écoles s’appuient sur le prestige de leur destination pour vendre une offre qui n’est pas forcément de qualité. Et dans ce contexte, l’expertise d’un cabinet s’avère indispensable », nous confie Marouane El Khiyari, CEO de Study Guide.

Un marché en pleine effervescence

« Le Maroc figure dans le Top 20 des pays d’origine de la mobilité étudiante dans le monde », nous confie l’économiste Hicham Alaoui. Les Marocains s’illustrent chaque année dans les concours d’entrée aux grandes écoles françaises. Selon l’Association des Marocains aux Grandes Écoles (AMGE), près d’un millier d’entre eux y étudient chaque année.

Mais ce n’est pas qu’en France : à Harvard, Oxford, Yale, ou encore dans d’autres pôles prestigieux de savoir, les étudiants marocains se forment aux plus hauts niveaux. Cette course au savoir a entraîné la création de nombreux cabinets spécialisés ces dernières années. Ces experts, dont le rôle consiste à conseiller les étudiants sur les meilleures stratégies d’admission dans les établissements de renom, offrent une large gamme de services. « De la préparation des dossiers de candidature à l’accompagnement lors des entretiens », explique le CEO de Study Guide.

L’intérêt croissant pour ce secteur reste soutenu par des familles et des étudiants désireux de maximiser leurs chances de succès dans un environnement éducatif de plus en plus complexe. Cependant, dans un secteur où l’information est parfois parcellaire et où les opportunités peuvent rapidement se transformer en pièges, ces spécialistes apportent une valeur ajoutée incontestable. « Face à une concurrence de plus en plus présente dans ce secteur, l’accompagnement personnalisé est une approche qui fait toute la différence », ajoute Marouane El Khiyari.

Une stratégie sur le long terme

« Nous travaillons avec des étudiants issus de divers systèmes éducatifs – marocain, français, espagnol, etc. – pour les préparer à des examens internationaux comme le SAT, l’IELTS et le TOEFL, qui étaient auparavant principalement accessibles aux élèves des écoles américaines. Nous ne nous limitons pas à proposer une liste d’universités partenaires comme un catalogue. Nous accompagnons nos étudiants dans le développement de leurs compétences académiques et personnelles, en les aidant à valoriser leurs activités extrascolaires, à faire des stages, et à construire un dossier qui leur ouvre toutes les portes. »

Au sujet de la pertinence de leur approche, l’expert précise : « Notre objectif n’est pas de promouvoir nos services, mais de partager des conseils pratiques et d’éduquer les familles sur l’importance de commencer ce processus bien avant la terminale – idéalement deux, trois, voire quatre ans à l’avance – afin de maximiser les chances de réussite. »

Ces efforts permettent aux étudiants marocains d’obtenir des résultats remarquables. « Au Maroc, beaucoup d’entre eux obtiennent plus de 1 400/1 600 au SAT. Ces scores leur ouvrent les portes des universités les plus prestigieuses, y compris les Ivy Leagues aux États-Unis comme Harvard ou UPenn, Oxford au Royaume-Uni, ou encore les meilleures écoles de commerce en Europe comme Bocconi et IE. »

Marouane El Khiyari conclut avec fierté : « Nous avons également des étudiants acceptés dans des institutions d’excellence à travers le monde, comme NYU Shanghai en Asie, Georgetown et Carnegie Mellon au Moyen-Orient, ou encore dans des universités de renom au Canada et ailleurs. »