Web4Jobs et Qwasar Silicon Valley scellent un partenariat pour transformer l’éducation numérique en Afrique

Web4Jobs, institution marocaine spécialisée dans la formation en développement web, a annoncé un partenariat stratégique avec Qwasar Silicon Valley, acteur mondial de l’éducation technologique.

Ce rapprochement vise à fournir des formations conformes aux standards internationaux à travers le Maroc et l’Afrique subsaharienne, répondant ainsi aux besoins croissants de compétences numériques.

Grâce à ce partenariat, Web4Jobs bénéficiera du contenu éducatif développé par Qwasar et pourra offrir à ses apprenants des certifications alignées sur les exigences de la Silicon Valley. Ce modèle éducatif privilégie l’apprentissage par la pratique, avec des projets concrets qui permettent aux apprenants de développer des compétences directement applicables au marché du travail.

Les programmes proposés mettront l’accent sur des domaines stratégiques comme le développement backend, l’intelligence artificielle et le DevOps. Ces compétences, très recherchées, permettront également aux entreprises de recruter des talents formés selon les normes internationales ou de créer leurs propres académies internes.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale « Digital Morocco 2030 », qui vise à positionner le Maroc comme un leader régional dans le domaine des technologies numériques. En renforçant la formation des talents locaux, cette initiative contribue à la transformation numérique du pays et au développement d’une économie fondée sur l’innovation.

L’impact de ce partenariat dépasse les frontières marocaines. En connectant les centres Web4Jobs à la plateforme mondiale de Qwasar, cette collaboration ouvre de nouvelles opportunités pour l’éducation numérique en Afrique subsaharienne. Elle constitue un modèle de coopération internationale pour répondre aux défis éducatifs et économiques du continent.

Fondée en 2017, Web4Jobs s’est rapidement imposée comme un acteur clé de l’éducation numérique au Maroc. Implantée dans cinq villes – Témara, Essaouira, Tinghir, Laâyoune et Dakhla – l’institution compte aujourd’hui 140 lauréats et forme actuellement plus de 250 bénéficiaires. Son approche, axée sur des projets pratiques, répond directement aux attentes des employeurs en matière de compétences.

De son côté, Qwasar Silicon Valley est reconnu pour ses programmes novateurs dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, le développement logiciel et le DevOps. Co-fondée par Kwame Yamgnane, également co-fondateur de l’École 42, l’institution est présente dans 16 pays et forme plus de 10 000 apprenants à travers le monde.