Marrakech entre dans le Guinness World Records grâce à 80 heures de contes non-stop

La place Jemaa El-Fna, cœur vibrant de Marrakech, a été le théâtre d’un exploit mondial en entrant dans le Guinness World Records lors du Festival International du Conte. Pendant 80 heures et 35 minutes, des conteurs se sont succédé sans interruption pour captiver le public à travers des récits célébrant la richesse culturelle de la ville.

Organisé en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme sous le thème « Al Bahja », ce festival a incarné la joie de vivre et le partage, des valeurs profondément ancrées dans l’identité de Marrakech. Pendant cinq jours, la ville a réaffirmé son statut de berceau du patrimoine immatériel marocain, où l’art du conte est bien plus qu’une tradition : un véritable outil de transmission culturelle.

Lire aussi | Comment Essaouira veut détrôner Marrakech ?

Au-delà de l’exploit chronométré, le festival a offert une immersion dans l’univers des contes grâce à des ateliers interactifs, des conférences thématiques et des performances variées. Les conteurs, venus du Maroc et d’ailleurs, ont rappelé pourquoi Marrakech est surnommée « Al Bahja », célébrant son ambiance festive et chaleureuse.

Lire aussi | Ligne RER, 18 gares, LGV… l’ambitieux futur visage ferroviaire de Marrakech

Cet événement a également attiré un public local et international, contribuant au rayonnement mondial de Marrakech. Les applaudissements nourris de la foule ont témoigné de l’impact de cette performance, qui a su marier tradition et modernité tout en mettant en avant l’un des arts les plus emblématiques de la culture marocaine.