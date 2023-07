D’une superficie de 15 hectares, le complexe actuel sera entièrement démoli pour laisser place à une nouvelle enceinte moderne. Les plans prévoient la construction d’un stade de football anglais, offrant une capacité impressionnante de 45 000 places. Mais ce n’est pas tout. Un parking souterrain à trois niveaux, un centre commercial de premier plan et un hôtel classé viendront compléter ce vaste projet de rénovation.

Lors d’une réunion avec le chef de gouvernement marocain Aziz Akhannouch, une décision sans précédent a été prise pour soutenir ce projet d’envergure. Tous les partenaires impliqués dans « MED 5 SDL » bénéficieront d’une exonération totale des droits de douane, des taxes et des frais d’importation pour les matériaux de construction. De plus, ils auront la possibilité de faire appel à une main-d’œuvre étrangère afin de réduire les coûts de construction et d’apporter une expertise internationale.

Suite à la mise en place du conseil d’administration de la société « SDL » du complexe Mohammed V, présidé par Hicham Amrani, ancien secrétaire général de la CAF, une mission cruciale a été lancée : trouver les meilleures solutions de financement pour concrétiser cette vision.

Parmi les scénarios envisagés, un prêt bancaire à un taux avantageux de 1% avec comme garantie l’appui du fonds souverain marocain « CDG ». Une condition est cependant stipulée : les portes du stade devront porter les noms des entreprises partenaires telles que « CGI », « Madaëf » et « Diare Mansour ». Les détails relatifs à la durée de remboursement seront négociés ultérieurement.

L’option de construire le grand stade de Casablanca dans les environs de la métropole, notamment à Bouskoura ou Benslimane, est aujourd’hui de l’histoire ancienne. Avec ce nouveau projet plus crédible, les regards sont désormais tournés vers l’avenir, où le Med 5 Stadium SDL deviendra un joyau architectural incontournable digne des grands rendez-vous sportifs, dont une probable organisation du Mondial 2030.