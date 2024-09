Membre de l’OTAN, la Turquie a soumis une demande d’adhésion aux Brics

La Turquie a soumis une demande d’adhésion au bloc des pays émergents Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), a indiqué mardi le porte-parole du parti au pouvoir.

« Notre président a plusieurs fois affirmé que nous voulions devenir membre des Brics. (…) Le processus est en cours », a affirmé Ömer Çelik, le porte-parole du Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) du président Recep Tayyip Erdogan.

Lire aussi | Maroc-Turquie: Signature de deux accords de coopération dans les domaines de l’énergie, des mines et de la géologie

« S’il y a un développement concret concernant notre adhésion aux Brics, une décision ou évaluation des Brics, nous le partagerons avec vous », a affirmé M. Çelik lors d’une conférence de presse.

« Notre président a clairement affirmé que la Turquie veut prendre part à toutes les plateformes importantes, dont les Brics », a ajouté M. Çelik.

Lire aussi | Le jeu de dump de la Turquie

Créé avec quatre membres (Brésil, Chine, Inde et Russie) en 2009, le bloc a été rejoint par l’Afrique du Sud en 2010, et s’est élargi à plusieurs autres pays dont l’Égypte et l’Iran depuis.

« Nous ne considérons pas les Brics comme une alternative à toute autre structure », a affirmé en juillet le président Erdogan, dont le pays est toujours officiellement candidat à l’adhésion dans l’Union européenne.

Challenge (avec AFP)