MENA YES! 2024 : Casablanca accueillera le sommet régional sur les solutions d’emploi des jeunes

Casablanca sera l’hôte du sommet régional MENA YES!, dédié aux solutions pour l’emploi des jeunes dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Organisé par l’association Education For Employment (EFE), l’événement réunira plus de 200 participants issus du secteur privé, des gouvernements, des organisations de jeunesse et d’entités internationales.

L’objectif de ce sommet est de favoriser la collaboration entre ces différents acteurs pour développer des solutions concrètes visant à améliorer l’accès des jeunes au marché du travail. Selon Andrew Baird, président de l’EFE, ce rassemblement est « une occasion unique de co-créer des solutions pour un avenir professionnel prometteur pour les jeunes de la région MENA ». Il a également souligné l’importance d’une approche conjointe entre les secteurs public et privé pour aligner les compétences des jeunes avec les besoins du marché.

MENA YES! mettra l’accent sur la collaboration intersectorielle et inclura des discussions sur des thématiques clés telles que l’intelligence artificielle, l’économie numérique, les emplois verts, l’égalité des genres et la santé mentale. Ces sujets visent à répondre aux défis actuels du marché du travail et à renforcer l’inclusion des jeunes dans divers secteurs économiques.

Plusieurs partenaires, dont Dell Technologies, SAP, Trafigura Foundation, Citi Foundation, FHI360 et Bank of America, soutiennent cet événement, reflétant leur engagement à favoriser l’emploi des jeunes dans la région. Le sommet aspire à élaborer un agenda concret pour répondre aux défis liés à la modernisation des compétences et à l’adaptation aux nouvelles réalités économiques.

MENA YES! se veut un espace d’échanges où chaque participant pourra contribuer à renforcer l’employabilité des jeunes, tout en soutenant un développement économique inclusif dans la région MENA.