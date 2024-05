Metal Foundry Company: un nouveau producteur de billettes en aluminium à Nador

Après la Sonasid qui y a cumulé depuis 2022 les investissements sur son site historique, notamment dans une nouvelle ligne de fibre d’acier et une nouvelle unité de tréfilage d’acier, la ville de Nador devra accueillir en 2025 un nouvel acteur en industrie métallurgique.

La société Métal Foundry Company s’apprête à lancer la construction d’une unité de fabrication des billettes et lingots en aluminium et extrusion d’aluminium dans la commune Ouled Settout, à 40 km au sud de la ville de Nador. Créée en 2022 exclusivement à cet effet, Métal Foundry Company compte investir plus de 100 millions de dirhams dans une première phase avec l’objectif de produire plus de 10.000 tonnes par an. Ce qui mettrait ce futur métallurgiste en concurrence avec d’autres nouveaux acteurs qui se sont lancés dans des créneaux similaires, à savoir le jordanien Alucop qui vient d’inaugurer, il y a quelques mois une usine à Berrechid de valorisation de déchets métalliques avec comme outputs, entre autres métaux, la billette en aluminium.

Basée à Nador, Métal Foundry Company est contrôlée par M. Mohamed Akaoui Bufeida, un entrepreneur originaire de la région de Melilia ayant des activités diverses des deux côtés de la frontière, dont notamment le commerce de meubles et électroménagers mais également la distribution de produits métallurgiques à travers Sofomet SARL.

Rappelons, que la région de Nador est connue pour avoir abrité depuis le début du siècle dernier de nombreux gisements de minerais, avec une activité minière et de transformation des métaux parmi les plus dynamiques du Maroc qui employait plus de 7.000 personnes avant l’indépendance du pays. Avec l’entrée en lice du nouveau port Nador West Med, l’ONHYM compte relancer la réouverture de bon nombre de mines aujourd’hui à l’abandon.