Dans une ère où le digital devient un impératif inévitable pour la survie des entreprises, le Maroc lance «Moukawala Raqmiya», une plateforme se positionnant comme un outil d’auto-évaluation de la maturité digitale des entreprises. «La plateforme se veut avant tout un levier de création de richesse et d’amélioration de compétitivité, et s’inscrit par ailleurs dans le cadre du chantier Digital PME, contextualise Mohammed Drissi Melyani, directeur général de l’Agence de développement digital (ADD). Destinée principalement aux TPME, elle propose deux types d’évaluation : un parcours express, pour une estimation rapide de la maturité digitale, et un parcours complet pour une analyse plus approfondie et personnalisée.

Lire aussi | La BCP veut sa part dans l’appel d’offres du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement

Lancée en marge du Gitex Africa, le dispositif fait écho aux petites et moyennes structures, sans distinction de secteur. Au-delà de la simple évaluation, cette plateforme souhaite promouvoir la transformation digitale en offrant des recommandations et plans d’actions ciblés, et en proposant des services adaptés pour accompagner les TPME dans leur processus de digitalisation.

Lors de l’inauguration de cette plateforme, Ghita Mezzour, ministre déléguée en charge de la Transition numérique et de la Réforme administrative, a souligné le caractère primordial du numérique en tant que vecteur de croissance et de compétitivité. «Le numérique incarne une opportunité de croissance remarquable et constitue un propulseur de compétitivité», affirmait-elle. Dans la même lignée, le Directeur Général de l’ADD, Mohamed Drissi Melyani, a partagé son optimisme quant à la capacité de «Moukawala Raqmiya» à soutenir la transformation digitale des entreprises marocaines. Il précise que la plateforme évalue la maturité digitale sur la base de six critères : stratégie, culture, capital humain, relation client, processus, technologie et sécurité.

L’initiative est saluée par le patronat qui y voit un catalyseur numérique à même de libérer le plein potentiel des entreprises. «La crise actuelle a mis en évidence la résilience et la compétitivité du tissu économique marocain, qui est composé de plus de 90% de PME, et du rôle primordial qu’elles jouent dans le maintien de l’économie nationale. En effet, ces entreprises, véritable moteur de l’économie, sont un pilier incontournable pour l’emploi et le développement des régions, malgré un contexte économique difficile. Leur transformation digitale, facilitée par cette plateforme, s’annonce donc comme une véritable opportunité pour stimuler leur croissance et renforcer leur résilience face aux défis économiques et technologiques contemporains», précise pour sa part Meriem Zairi, Présidente de la commission «start-ups, entrepreneuriat et transformation digitale» à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). En effet, «Moukawala Raqmiya» se positionne, non sans une certaine audace, comme un outil prometteur pour impulser une dynamique nouvelle au tissu entrepreneurial marocain. En alliant diagnostic et accompagnement, elle se veut baromètre digital du tissu économique, offrant une feuille de route personnalisée aux entreprises pour naviguer dans l’océan parfois déroutant du numérique.

Lire aussi | Ce site se fait passer pour la CNSS. L’organe de sécurité sociale avertit ses assurés

Mais ne nous méprenons pas. Derrière cette initiative ambitieuse, c’est bien l’ensemble du tissu économique marocain qui est convié à relever le défi de la digitalisation. Si cette plateforme se révèle être un tremplin pour les TPME, elle sera sans nul doute l’un des grands succès de la stratégie numérique du royaume.

Rappelons néanmoins qu’une plateforme, aussi innovante soit-elle, ne saurait à elle seule combler le fossé numérique. Le vrai enjeu reste le développement d’un écosystème digital solide et inclusif, où chaque entreprise, quelle que soit sa taille et son activité, aurait les moyens de réussir sa transformation numérique. Et si «Moukawala Raqmiya» esquisse en ce sens une trajectoire encourageante, il appartient désormais aux entreprises marocaines de l’emprunter, tout en gardant à l’esprit que la transformation digitale, loin d’être une fin en soi, n’est qu’un moyen, pour s’adapter à un environnement en perpétuel changement.