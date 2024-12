Nador West Med accueille le premier navire à la mi-2026

Le nouveau port de Nador devra accueillir son premier navire à la mi-2026, assure le directeur général de la Société Nador West Med (SNWM), Mohamed Jamal Benjelloun.

Les travaux d’infrastructures sont actuellement achevés et les efforts se concentrent, désormais, sur les aménagements et l’installation des équipements, explique M. Benjelloun, cité par des médias locaux.

Au cours d’une rencontre sur l’investissement dans la province, il explique que Nador West Med attire déjà l’attention des opérateurs internationaux et des conventions sont signées avec des sociétés internationales, dont une entreprise chinoise.

En effet, Mohamed Jamal Benjelloun fait allusion au groupe Aeolon, spécialisé dans la fabrication de pales d’éoliennes, qui est en train de construire à Nador sa première usine en dehors de la Chine, pour un investissement d’environ 2,3 milliards de dirhams.

En termes de capacités, cette infrastructure permettra de traiter annuellement 3 millions de conteneurs (Equivalent vingt pieds EVP), avec possibilité d’augmentation de cette capacité de 2 millions de conteneurs additionnels. Elle pourra aussi traiter 25 millions de tonnes d’hydrocarbures, 7 millions de tonnes de charbon et 3 millions de marchandise diverse.

La première phase comportera, entre autres, un terminal à conteneurs avec un quai de 1.520 m, une profondeur de 18 m et un terre-plein de 76 ha, un terminal hydrocarbure avec 3 postes pétroliers de 20 m de profondeur et un terminal charbonnier avec un quai de 360 m et une profondeur de 20 m.

En juin 2024, la SNWM et Marsa Maroc, l’opérateur portuaire national, ont conclu une convention de concession de 25 ans pour l’exploitation du Terminal à Conteneurs Est de Nador West Med, d’une capacité de 3,4 millions d’EVP.

Le terminal, doté de 1.520 mètres linéaires de quai, d’une profondeur de 18 mètres et de 70 hectares de terre-pleins, sera équipé à terme de 15 portiques de quai (STS) et de 45 portiques de parc (RTG) de dernière génération.

Marsa Maroc investira 200 millions d’euros pour la première phase du Terminal à Conteneurs Est, dont la mise en service est prévue en 2027. L’opérateur s’appuiera sur son expertise et ses relations avec des partenaires commerciaux mondiaux pour assurer le succès du terminal.