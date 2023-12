ONCF. Résultats solides pour 2023 et perspectives prometteuses pour 2024

L’ONCF vient de tenir son Conseil d’Administration pour discuter des résultats de 2023 et approuver les budgets de 2024. Les performances remarquables de l’Office comprennent une hausse du nombre de passagers, une croissance du chiffre d’affaires des trains Al Boraq, une augmentation du transport de voitures et un doublement du trafic ferroviaire des conteneurs.

Hausse de 14% du nombre de passagers transportés en 2023, croissance de 23% du chiffre d’affaires des trains Al Boraq avec plus de 5 millions de passagers transportés, augmentation de 20% du transport de voitures et doublement du trafic ferroviaire des conteneurs. Autant dire qu’en 2023, l’ONCF a réalisé des performances plus qu’intéressantes. Lors de son Conseil d’Administration qui vient de se tenir, l’ONCF a démontré sa performance continue et ses perspectives prometteuses pour 2024. Mieux, les choix stratégiques de l’Office, couplés à la « Vision Eclairée de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI », ont permis de renforcer la position de l’ONCF en tant qu’acteur clé du secteur des transports au Maroc.

Avec des résultats financiers solides, une croissance du trafic passagers et marchandises, ainsi qu’un programme d’investissement ambitieux, l’ONCF est bien positionné pour poursuivre sa contribution au développement économique et à la mobilité durable du pays. Lors de ce Conseil d’Administration présidé par le Ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, les résultats probables de l’exercice 2023 ont été examinés et les budgets pour 2024 ont été approuvés. Les discussions ont mis en évidence la performance continue de l’ONCF et ses choix stratégiques visant à promouvoir une mobilité durable et inclusive, conformément à la Vision Eclairée de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.

L’année 2023 a été marquée par des moments importants pour l’ONCF. Notamment, la signature d’un Mémorandum d’Entente entre le Royaume du Maroc et les Emirats Arabes Unis pour l’investissement dans des projets de trains à grande vitesse, soulignant l’engagement de Sa Majesté Le Roi à faire du rail un pilier du système de transport marocain. De plus, malgré une conjoncture difficile, l’ONCF a confirmé la reprise exceptionnelle de ses principales activités.

Performance exceptionnelle dans les secteurs marchandises et voyageurs

Dans le secteur des voyageurs, les offres de mobilité innovantes et améliorées ont convaincu un nombre croissant de clients. Les prévisions à fin 2023 indiquent une hausse de 14% du nombre de passagers transportés par rapport à 2022, atteignant 52,2 millions de passagers, et une augmentation de 15% du chiffre d’affaires, atteignant 2,5 milliards de dirhams. Les trains Al Boraq, opérant entièrement en mode écologique depuis 2022, ont également affiché des performances remarquables, transportant plus de 5 millions de passagers en 2023, avec un chiffre d’affaires en hausse de 23% par rapport à 2022.

Dans le secteur des marchandises, l’ONCF a enregistré une performance exceptionnelle. Le transport de voitures a augmenté de 20% par rapport à 2022, avec plus de 450 000 véhicules transportés à fin 2023. De plus, le trafic ferroviaire des conteneurs de Tanger Med vers le port sec de Casablanca a plus que doublé par rapport à l’année précédente. Au total, plus de 17 millions de tonnes de marchandises ont été transportées en 2023, générant un chiffre d’affaires de 1,534 milliard de dirhams.

Des objectifs ambitieux pour 2024 : augmentation du trafic voyageurs et marchandises, création d’emplois et de valeur

Ces performances financières positives ont permis à l’ONCF de prévoir un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dirhams pour 2023, en hausse de 4% par rapport à 2022, et un EBITDA estimé à près de 1,5 milliard de dirhams. De plus, le programme d’investissement de maintien de la performance 2019-2025 progresse, avec 64% des fonds engagés et près de 46% des projets réalisés à fin 2023. Les budgets pour 2024 ont été conçus en tenant compte des orientations des pouvoirs publics et visent à maintenir la performance exceptionnelle des activités voyageurs et marchandises. Les objectifs fixés comprennent une croissance continue du trafic voyageurs, avec une prévision de 56 millions de passagers en 2024, soit une hausse de 7% par rapport à 2023, et un volume de marchandises d’environ 20 millions de tonnes.

Pour 2024, l’ONCF prévoit une croissance soutenue, avec un chiffre d’affaires estimé à près de 4,6 milliards de dirhams, en hausse de 7% par rapport à 2023, et un EBITDA prévisionnel de 1,6 milliard de dirhams. L’accent sera également mis sur les investissements visant à améliorer la mobilité, renforcer le tissu industriel national, améliorer la compétitivité logistique et créer de l’emploi et de la valeur.