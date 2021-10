Orange Money Maroc creuse ses pertes

Deux ans après avoir obtenu son agrément de Bank Al Maghrib d’opérateur de paiement, Orange Money Maroc creuse ses déficits. En effet, la filiale du groupe Orange qui se spécialise dans le paiement mobile et l’inclusion financière depuis son lancement en 2019, vient d’essuyer un déficit de près de 8 millions de dirhams au titre du premier semestre 2021.

Ce qui porte le total de ses reports à nouveau négatifs à plus de 36 millions de DH et risque d’obliger sa maison mère à remettre dans le pot probablement dès 2022, sachant que le capital initial de 55 millions de DH sera consommé à plus des trois quarts dès fin 2021.

Lire aussi | CDG Capital Private Equity change d’identité et lève un nouveau fonds de private equity

Il faut dire que, malgré toutes les campagnes de communication lancées autour des produits d’Orange Money Maroc notamment autour des «wallets», cette filiale propose tous les services de paiement et de transfert et que le nombre de comptes ouverts dans les agences de l’établissement de paiement à l’enseigne orange demeure assez limité. Ce qui génère jusqu’à présent un Produit Net Bancaire à peine inférieur au million de dirhams, alors que les charges d’exploitation sont, elles, déjà en rythme annuel supérieures à 10 millions de DH (hors frais de démarrage).

Est-ce le marché qui s’avère finalement plus exigu qu’on le croyait, au lancement en 2019 en grande pompe des premiers établissements de paiement (en annonçant un potentiel d’opérations totalisant 400 milliards de DH), ou s’agit-il d’un microclimat que subit ponctuellement la filiale marocaine d’Orange Money ? L’avenir nous le dira, mais cela semble mal goupillé pour le groupe qui est présent sur le registre du paiement mobile à travers une vingtaine de pays africains où il a eu la main heureuse jusqu’à présent, dans la plupart d’entre eux.

Lire aussi | Transfert d’argent. Attijariwafa bank Europe innove avec une nouvelle solution 100% digitale

«Effectivement, il s’agit d’un déficit de 8 millions de DH, mais il faut savoir qu’il s’agit là malgré tout d’une évolution positive, dans la mesure où l’année dernière le déficit était de 14 millions de DH. Donc, il va sans dire que cette année, il y a une amélioration», précise le top management d’Orange Money Maroc.

Et ce dernier de poursuivre : «il faut savoir aussi, que ce sont des dépenses d’investissements qui sont à moyen et long terme pour construire son réseau, et dans ce genre d’activité il faut un peu de temps, car n’oublions pas que Orange Money Maroc a moins de deux ans d’existence. Donc, pour nous c’est plutôt positif».