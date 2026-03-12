Portrait. Kamelia Benjelloun, Directrice Ingénierie des Réseaux à Maroc Telecom

À l’heure où le Maroc accélère sa transformation numérique, Kamelia Benjelloun incarne une génération de dirigeantes qui conjuguent expertise technique, vision stratégique et leadership assumé. Nommée en septembre 2025 Directrice Ingénierie des Réseaux de Maroc Telecom, elle pilote aujourd’hui l’un des leviers les plus sensibles de la compétitivité nationale : la performance et l’évolution des infrastructures télécoms.

Diplômée en 2007 de l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) de Rabat, option Réseaux mobiles, elle complète son parcours par un Executive MBA à l’École des Ponts Business School Paris en 2022. Deux jalons qui structurent une trajectoire de près de vingt ans au sein de l’opérateur historique, marquée par une montée en responsabilités rapide et constante.

Entrée à Maroc Telecom en 2007, elle devient dès 2009 la plus jeune manager de la Direction Technique. En 2015, elle prend la tête de la Division Suivi de la Qualité de Service, rattachée au CTO. Elle y conduit un chantier stratégique de transformation des opérations NOC, fondé sur l’automatisation du management end-to-end des réseaux. Objectif : anticiper les incidents, accroître la réactivité opérationnelle et fiabiliser l’expérience client. Cette initiative lui vaut le prix e& GCEO OpCo Champion décerné par le groupe Etisalat, distinguant les projets les plus innovants et collaboratifs au sein des filiales.

En novembre 2024, elle est appelée à diriger la Division Ingénierie et Déploiement Radio. Elle pilote alors deux dossiers majeurs : la préparation du lancement national de la 5G et la mise en place des infrastructures radio pour la CAN 2025. Parmi les réalisations emblématiques, la solution de desserte mobile de dernière génération déployée au complexe Moulay Abdellah, conçue pour être mutualisable entre opérateurs et garantir une couverture optimale lors des grands événements.

Sa nomination à la tête de l’Ingénierie des Réseaux élargit son périmètre à une vision holistique de l’entreprise, où l’innovation technologique s’articule avec la stratégie, la transformation et l’accompagnement humain. Ses priorités s’inscrivent pleinement dans la dynamique de Maroc Digital 2030 : accélération de la couverture 5G, extension de la fibre optique, accompagnement des infrastructures liées à la Coupe du Monde 2030 et intégration de l’intelligence artificielle pour optimiser la performance et créer de nouveaux leviers de valeur.

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u-delà des projets techniques, Kamelia Benjelloun revendique une conviction forte : « le réseau n’est pas seulement une infrastructure, mais un lien essentiel entre les individus et un levier de développement ». Cette vision fait écho à sa perception du rôle des femmes dans la société marocaine. Elle rappelle que 42,2 % des diplômés en ingénierie au Maroc sont des femmes, un taux supérieur à celui de nombreux pays développés. De Fatima Al Fihriya à Malika Al Fassi, l’histoire nationale témoigne, selon elle, d’un leadership féminin ancien et structurant.

Seule femme directrice au sein du Pôle Technique de Maroc Telecom, dans un univers historiquement masculin, elle affirme devoir sa place à la compétence et au mérite, dans une culture d’entreprise où l’expertise prime. Guidée par sa devise « when there is a will, there is a way », elle continue de transformer les défis technologiques en opportunités, convaincue que la réussite est d’autant plus forte lorsqu’elle est portée par la passion, la persévérance et la transmission.