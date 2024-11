Présidentielle américaine: en fait, quels sont les programmes des deux candidats?

À l’approche de l’élection présidentielle américaine de 2024, les candidats Kamala Harris (démocrate) et Donald Trump (républicain) se démarquent par des visions radicalement opposées sur les questions clés de la société américaine. Voici un aperçu des principales différences entre leurs programmes, touchant aux sujets de l’économie, de la politique étrangère, de l’environnement, et des droits civiques.

1. Économie : priorités divergentes pour la croissance

Kamala Harris, en tant que successeure désignée de Joe Biden, poursuit une politique axée sur le soutien aux classes moyennes et populaires. Elle propose des augmentations d’aides sociales, notamment par une extension des crédits d’impôts pour les familles à faibles revenus, et des programmes de formation professionnelle pour renforcer l’emploi local. Son approche inclut aussi une fiscalité accrue pour les grandes entreprises et les hauts revenus, dans l’objectif de financer ces programmes et de réduire les inégalités économiques.

À l’inverse, Donald Trump concentre son programme économique sur la réduction des impôts pour les entreprises et les investisseurs. Il défend une politique de dérégulation pour stimuler le marché, en particulier dans les secteurs de l’énergie et de la finance. Son approche vise une croissance rapide à travers la baisse des contraintes pour les entreprises, espérant ainsi relancer la création d’emplois et la compétitivité des entreprises américaines sur la scène internationale​

2. Politique étrangère : isolationnisme contre multilatéralisme

Sur la scène internationale, Harris promeut une coopération étroite avec les alliés traditionnels des États-Unis, notamment en Europe et en Asie, pour renforcer les partenariats face à des enjeux globaux comme le changement climatique et la sécurité. Elle met également l’accent sur le soutien aux initiatives de défense des droits humains, cherchant à restaurer l’image des États-Unis après des années de tensions géopolitiques sous la présidence précédente.

Donald Trump, quant à lui, reprend son approche « America First », privilégiant les intérêts nationaux et la réduction de l’implication militaire américaine à l’étranger. Il se concentre sur des partenariats économiques bilatéraux et une approche plus dure envers la Chine, perçue comme le principal rival des États-Unis. Sa position inclut également un soutien accru pour Israël et une possible réduction du soutien à l’Ukraine, s’il considère que cela n’apporte pas de bénéfices directs aux États-Unis​

3. Environnement : urgence climatique versus indépendance énergétique

Kamala Harris fait du climat une priorité centrale, avec l’ambition d’accélérer la transition vers les énergies renouvelables pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Elle propose des investissements massifs dans les infrastructures vertes, le transport durable et la recherche pour soutenir les technologies de demain, tout en renforçant la législation environnementale pour réduire les émissions polluantes des industries lourdes et automobiles.

Trump, en revanche, se concentre sur l’indépendance énergétique des États-Unis par l’exploitation accrue des ressources fossiles nationales. Il critique les régulations environnementales, estimant qu’elles nuisent aux entreprises et à la croissance. Son programme prévoit ainsi de relancer les industries charbonnières et pétrolières et de réduire les subventions aux énergies renouvelables, qu’il considère comme inefficaces et trop coûteuses​

4. Droits civiques et questions sociétales : inclusion ou tradition ?

En matière de droits civiques, Kamala Harris adopte une position favorable aux droits des minorités, des femmes et de la communauté LGBTQ+. Elle défend une expansion des protections contre les discriminations, notamment dans le domaine du travail et de la santé, ainsi que le renforcement de l’accès aux soins pour les femmes, y compris les droits reproductifs. Son programme inclut également des initiatives pour réformer la police et le système de justice pénale afin de réduire les inégalités raciales et les violences policières.

Donald Trump privilégie une approche conservatrice, en insistant sur les valeurs traditionnelles américaines et la protection des droits religieux. Il est partisan d’un durcissement des lois sur l’immigration, visant à renforcer la sécurité des frontières. Concernant les droits reproductifs, Trump soutient les restrictions de l’avortement mises en place par certains États, en s’alignant sur la décision de la Cour suprême qui a annulé Roe v. Wade. Ses positions sur les droits civiques restent également plus conservatrices, avec une approche axée sur l’ordre public​

Cette élection représente un choix fondamental pour les Américains entre deux visions radicalement différentes. Harris, porte-parole d’une politique inclusive et tournée vers le multilatéralisme, tente de rassembler autour de réformes sociales progressistes et environnementales. Trump, quant à lui, promeut un programme axé sur l’indépendance énergétique et la sécurité nationale, en misant sur la croissance économique par une dérégulation accrue et une réduction de l’implication internationale.