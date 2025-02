Pressings Écologiques: La solution face aux défis environnementaux

Dans un contexte de stress hydrique où l’économie d’eau devient une nécessité, le secteur du pressing au Maroc est en pleine mutation. La demande de services de nettoyage plus respectueux de l’environnement ne cesse d’augmenter, et les pressings écologiques répondent à cette exigence tout en garantissant une qualité de service optimale. Cette transition vers des pratiques plus durables est aussi portée par une prise de conscience des impacts environnementaux du nettoyage traditionnel. Détails.

Face à la pénurie d’eau et à une prise de conscience environnementale grandissante, les pressings écologiques au Maroc sont désormais appelés à jouer un rôle crucial dans la transformation du secteur. Grâce à des pratiques novatrices et à un engagement fort en faveur de la durabilité, ces entreprises peuvent répondre aux attentes d’une clientèle soucieuse de l’environnement tout en garantissant un service de qualité.

Mohamed Khachany, Directeur général de Cleanzy, récemment couronné «Innovative Laundry Brand of the Year», souligne l’importance de cette évolution. Il explique en effet, que sur le marché marocain « la quasi-totalité des pressings au Maroc ont toujours recours au nettoyage à sec au perchloréthylène, un produit toxique, nocif pour la santé et l’environnement, et interdit dans plusieurs pays. Les interdictions successives en Europe ont malheureusement rendu la machine à sec au perchloréthylène plus accessible sur le marché de l’occasion au Maroc, rendant ainsi son utilisation plus répandue ».

Selon Khachany, « les pressings doivent adopter des stratégies pour une consommation responsable. Ils peuvent utiliser des machines professionnelles économes en eau, des détergents biodégradables qui permettent de réduire la consommation d’eau lors du rinçage et optimiser les cycles de lavage en fonction du poids des articles à traiter. La sensibilisation des clients et du personnel sur l’impact environnemental est également essentielle. »

Lire aussi | Science Week : l’UM6P met en vedette les scientifiques pour contrer le « charlatanisme »

Cependant, cette transition vers des pratiques écoresponsables n’est pas sans défis. L’intégration de technologies de nettoyage respectueuses de l’environnement nécessite un investissement initial plus élevé. Khachany ajoute: « L’acquisition de ces technologies représente un investissement initial plus élevé, mais elles consomment moins d’énergie que les machines utilisant le perchloréthylène. En plus de leur impact positif sur l’environnement, ces solutions favorisent la fidélisation des employés et des clients soucieux de leur santé. Pour garantir une transition efficace, une formation professionnelle est essentielle afin de maîtriser les méthodes de nettoyage écoresponsables adaptées aux différents types de textiles. »

La montée en puissance des pressings écologiques au Maroc est donc non seulement une réponse aux enjeux environnementaux, mais également une opportunité pour les entreprises de se démarquer dans un marché de plus en plus compétitif.

D’ailleurs, la demande croissante pour des services de pressing respectueux de l’environnement témoigne d’une clientèle de plus en plus consciente de l’importance de préserver les ressources naturelles.

3 questions à Mohamed Khachany // Directeur général de Cleanzy



«La Cleanzy Academy forme nos équipes aux dernières méthodes écoresponsables de traitement des textiles»



Challenge :Cleanzy a été reconnu comme «Innovative Laundry Brand of the Year». Quelles innovations spécifiques avez-vous mis en place pour vous démarquer dans un secteur traditionnellement polluant ?

Mohamed Khachany : Chez Cleanzy, l’innovation et l’écologie vont de pair pour offrir un service de nettoyage performant et respectueux de l’environnement. Grâce à notre technologie Cleanzy Ecoperformance, nous traitons avec soin les textiles les plus délicats. Chaque type d’article bénéficie d’un programme de nettoyage spécifique, qu’il s’agisse de vêtements ou de linge professionnel d’hôtels. Nos produits biodégradables, testés dermatologiquement, ont obtenu le label écologique allemand Ange Bleu. Nos machines ultra-performantes, équipées de tambours brevetés, garantissent un nettoyage en douceur tout en réduisant considérablement la consommation d’eau par rapport aux procédés traditionnels. De plus, nos dosages de produits sont entièrement automatisés, assurant une efficacité optimale sans gaspillage. La Cleanzy Academy forme nos équipes aux dernières méthodes écoresponsables de traitement des textiles. Enfin, nous avons mis en place plusieurs initiatives écoresponsables, comme le recyclage des cintres et l’utilisation de housses réutilisables, afin de limiter notre empreinte environnementale et promouvoir un pressing durable.



Challenge :Comment vos solutions écologiques brevetées contribuent-elles à réduire l’impact environnemental tout en répondant aux besoins spécifiques des clients dans un environnement où l’eau est limitée ?

M.K. : Nous avons fait le choix de ne pas recourir au nettoyage à sec au perchloréthylène, afin de limiter notre impact environnemental. Notre ligne de produits biodégradables nécessite moins de rinçage lors des cycles de lavage, ce qui contribue à une réduction significative de la consommation d’eau. De plus, grâce à nos programmes exclusifs Cleanzy Ecoperformance, nous optimisons l’utilisation de l’eau tout en garantissant des résultats impeccables. Nos machines, à la pointe de la technologie, sont également conçues pour être peu énergivores, alliant ainsi efficacité et respect des ressources naturelles.



Challenge :Quels sont vos objectifs futurs pour Cleanzy en matière d’innovation et d’écoresponsabilité, surtout dans le contexte de l’essor du tourisme et des enjeux liés à l’eau au Maroc ?

M.K. : L’amélioration continue et l’intégration d’innovations écoresponsables font pleinement partie de l’ADN de Cleanzy. Nous proposons des solutions de nettoyage sur- mesure adaptées aux besoins spécifiques des principaux acteurs du tourisme, tels que les hôtels, les restaurants et les traiteurs. Ces solutions visent à prolonger la durée de vie des textiles en diminuant significativement les budgets de renouvellement de linge tout en respectant les normes de qualité les plus élevées. Grâce à son savoir-faire, qui allie durabilité et performance, Cleanzy améliore l’expérience client et renforce l’image de marque de ses partenaires hôteliers conformément aux standards internationaux de l’hôtellerie Premium. Cette démarche s’inscrit dans notre volonté de répondre aux défis environnementaux croissants, notamment en matière de gestion hydrique et de soutenir l’attractivité et la compétitivité du Maroc en tant que destination touristique de premier plan.