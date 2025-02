Arsène Wenger: Transmettre le meilleur en soi

Kamal Lahlou et Arsène Wenger symbolisent avant tout, cette génération profondément nourrie dans des valeurs humanistes et qui s’est forgée dans la réalité concrète, dans le vécu. C’est cette force immatérielle et morale qui explique l’émergence de leaderships qui ont marqué toute une époque et qui constituent aujourd’hui une source d’inspiration pour les nouvelles générations.

La 1ère édition de «The Challenge Leadership Show », organisée le 5 février, a été l’occasion de consacrer un évènement exceptionnel où se partagent et s’échangent des expériences humaines et professionnelles inédites. C’est là un nouvel espace qui favorise la transmission de ce qu’il y a de meilleur, et où chaque individu, tout en étant unique, se connecte à une communauté avec laquelle il s’identifie pour offrir sa singularité et se nourrir de la diversité.

Les leaders ont toujours été une source d’inspiration pour les nouvelles générations. Mais qu’est-ce qu’un leader ? A. Wenger, «génétiquement modeste», préfère se situer parmi les personnes devenues «leaders par accident ». En fait, il est d’abord question de « convictions solides » et de « capacité à apprendre, à communiquer et à transmettre ses idées avec clarté ». Comprendre autrui est le premier pas à franchir. Cela exige une attitude fondée sur la confiance, l’écoute et l’observation. Ni préjugés, ni idées reçues. C’est surtout le cas dans des situations de conflit ou de crise où les « zones de turbulence » peuvent déstabiliser. Ces situations sont aussi des moments d’épreuves pour mieux connaitre ses propres capacités à offrir des solutions pratiques, à construire des relations, à créer des dynamiques de groupe créatives (…).

Ainsi, le football est d’abord une « grande école de la vie ». Les personnes, qui ont été moulées dans ce sport, savent bien ce que représente cette «grande école». Derrière la «magie du ballon rond», c’est toute une philosophie, tout un ensemble de valeurs humaines, à découvrir et à redécouvrir, pour bien comprendre l’itinéraire de certains leaders comme c’est le cas d’A. Wenger. Ce retour aux sources est nécessaire en ces temps où l’esprit mercantile a envahi toutes les sphères de la vie et où la noblesse des valeurs humaines cultivées à travers le sport a connu une forte érosion/pollution. A tel point que l’on parle de manière presque naturelle d’« industrialisation des activités sportives », de «business modèle», d’«achat et vente d’un joueur», presque de «cotation boursière» d’un joueur (…),

dans le domaine du sport (…). Oubliant ainsi ce qui a fait la vraie force et la vraie richesse du sport en général et du football en particulier. Une déviance qui interpelle fortement, car à l’origine d’un processus pouvant être profondément destructif. A. Wenger, au fond de lui, discrètement, s’inquiète de cette évolution et rappelle que le leadership s’explique aussi par la «recherche constante de la perfection, la curiosité, le savoir scientifique pour mieux comprendre le monde». Faut-il rappeler la richesse des écrits d’un Montaigne ou d’un Rabelais, il y a plusieurs siècles déjà, qui nous rappellent l’indissociabilité entre le corps et l’esprit, dont l’interaction permanente permet aux êtres humains de s’épanouir, d’être libres et responsables de vivre en harmonie avec la société et avec la nature. Le football s’inscrit pleinement dans cette vision. C’est un sport où l’esprit d’équipe est la condition sine qua non du succès. L’esprit d’équipe est la première force qui se nourrit de compréhension réciproque, de respect et de solidarité entre tous les membres d’un groupe. Et c’est cette image, ce message, cette appartenance que partagent les supporters d’une équipe.

Avec A. Wenger, Kamal Lahlou partage beaucoup de valeurs morales bien ancrées dans l’expérience pratique de la vie. K. Lahlou a bien compris que ces valeurs, cultivées dans le monde du sport, existent aussi dans le monde de l’entreprise. Il a bien su les adapter dans le management. Et c’est cette capacité créative qui est à l’origine du succès de nombreux leaders. Fidéliser les talents. La force du respect. Le moindre mot et le moindre geste comptent. Tout en restant naturellement modeste, sans jamais faillir ni faiblir. Car la force est dans l’âme. Elle ne se mesure pas aux bas étages du matériel ou en capacité à magouiller et à exercer des pressions, à nuire à autrui. Elle est dans la maturité et dans la sagesse des personnes qui ont toujours su « tirer vers le haut » des personnes dépourvues de ressources matérielles mais dotées de volonté, de principes et de courage. La finalité ultime étant celle de servir son pays, sans aucune contrepartie.