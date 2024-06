Puma ouvre sa première boutique au Maroc

La célèbre marque de sport Puma a inauguré son premier flagship store à Rabat, marquant une étape cruciale dans son expansion en Afrique et particulièrement dans la région MENA.

Situé au cœur du quartier Agdal, l’un des quartiers les plus prisés de la capitale marocaine, le nouveau magasin s’étend sur près de 500 m². Arborant un design moderne aux lignes épurées, il propose une vaste gamme de produits, allant des équipements sportifs aux accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants.

Les visiteurs peuvent découvrir les dernières innovations de la marque, notamment des articles orientés vers la performance sportive et des collections lifestyle. Ces dernières incluent des collaborations exclusives avec des célébrités comme Rihanna et des marques tendances telles qu’Ami, Vogue et Ferrari.

Cette expansion constitue une étape majeure dans la stratégie de croissance de Puma dans la région MENA. Elle reflète l’engagement de la marque à garantir une accessibilité directe à ses produits tout en renforçant un véritable lien de proximité avec sa clientèle.

Cette ouverture est le fruit d’une collaboration étroite avec Planet Sport, le distributeur officiel de Puma au Maroc. Hicham Abourizk, Directeur Général de Planet Sport, a exprimé son enthousiasme pour cette nouvelle ouverture : « Nous sommes très heureux d’introduire le premier magasin Puma à Rabat. Ce lancement est un jalon important pour le développement de la marque dans notre pays et nous sommes confiants que cela rencontrera un franc succès auprès de notre précieuse clientèle ».

Johan Kuhlo, Directeur Général de Puma EEMEA Distribution, a également partagé son enthousiasme : « Puma et l’Afrique ont toujours entretenu une relation privilégiée. L’ouverture de ce nouveau flagship store à Rabat symbolise l’esprit de renouveau que nous ressentons particulièrement au Maroc. Nous sommes ravis de franchir cette étape significative en collaboration avec notre partenaire Planet Sport. »

Lors de l’inauguration officielle, l’équipe Puma Agdal a célébré cette ouverture en offrant une expérience immersive et interactive à ses hôtes, avec des animations colorées, symbolisant la fusion entre la modernité de l’enseigne et les traditions typiques de la ville qui l’accueille.