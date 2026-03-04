Alertes
Société

Ramadan: LabelVie organise sa 4e campagne de solidarité

Challenge CP
written by Challenge CP

Dans la continuité de son engagement sociétal et à l’occasion du mois sacré de Ramadan, le Groupe LabelVie annonce le lancement de la 4e édition de LabelSolidaire, l’initiative citoyenne qui vise à soutenir les populations les plus vulnérables.

Cette édition met en avant la distribution de paniers alimentaires ainsi que l’organisation de ftours solidaires, pour des moments de partage et de convivialité.

Dans le cadre de cette édition, le Groupe met à disposition près de 1.600 paniers alimentaires, représentant un total de 16 000 produits, issus des magasins du Groupe LabelVie

Pour toucher un large public, l’initiative se déploie dans plusieurs villes et zones à travers le Royaume, notamment : Al Haouz (Commune Tazart), Casablanca – Aïn Sebaâ, Kénitra, Salé, Agadir, Tiznit (Commune Reggada) et Taza (Ghiata Al Gharbiya). Le programme s’appuie sur plusieurs associations partenaires, dont une spécialement dédiée aux personnes en situation de handicap, renforçant ainsi son caractère inclusif.

Chaque panier contient des produits de première nécessité (dattes, farine, sucre et autres denrées essentielles), afin de répondre aux besoins concrets des bénéficiaires.

En lien étroit avec le tissu associatif, le Groupe mobilise également ses collaborateurs pour participer à la préparation et à la distribution, garantissant ainsi une action structurée, efficace et solidaire.

Dans le prolongement de son engagement, le Groupe renforce son action solidaire à travers des dons alimentaires destinés à ses associations partenaires. Près de 35.000 produits ont ainsi été remis à l’association Tadamoun Al Amal, contribuant concrètement au soutien des populations vulnérables.

Ftours solidaires : moments de partage

L’initiative LabelSolidaire comprend aussi un programme de ftours organisés chaque semaine, en soutien aux partenaires associatifs du Groupe, avec la participation active des collaborateurs.

Ftour Al Amal à Casablanca : en partenariat avec l’association Tadamoun Al Amal, le Groupe accompagne la préparation et le service de repas solidaires, destinés à plus d’un millier de bénéficiaires, avec une mobilisation pouvant concerner jusqu’à 1 800 personnes.

Ftour solidaire à Tamesna : en collaboration avec l’association Les Enfants de l’Ovale, le Groupe organise des ftours solidaires réunissant près de 400 enfants et leurs encadrants, dans une ambiance conviviale et festive, avec la mobilisation active des collaborateurs pour l’accueil, le service et l’animation.

