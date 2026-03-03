Alertes
Politique

Realpolitik: l’UE adopte la carte officielle du Maroc

by Challenge
En confirmation de la position unanime exprimée par ses 27 membres, l’Union européenne (UE) adopte, désormais, la carte complète du Maroc, Sahara inclus, dans ses documents officiels. Une première et un « game changer » dans la politique et la posture de Bruxelles.

Dans le récent rapport annuel d’investissement, l’Union européenne a publié à la page 42 une carte du monde, où paraît celle du Maroc sans la fameuse ligne de séparation entre les provinces du Sud et le reste de la mère patrie.

À l’issue du 15e Conseil d’association UE-Maroc à Bruxelles, le 29 janvier 2026, les 27 États membres ont adopté pour la première fois une position commune sur le Sahara occidental : l’autonomie sous souveraineté marocaine constitue « l’une des solutions les plus viables ».

Lire aussi I Sahara: l’UE favorable au plan d’autonomie marocain

Cette position a été consignée dans un Communiqué conjoint signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la Haute représentante de l’Union Européenne pour la politique étrangère et la politique de sécurité, Kaja Kallas.

L’Europe des 27 n’a fait que reprendre à son compte la demande faite à toutes les parties par le Conseil de sécurité des Nations Unies, « de participer aux discussions sans conditions préalables et sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc afin de parvenir à une solution politique définitive ».

