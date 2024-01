Secteur automobile. Les profils les plus recherchés en 2024

Le secteur automobile au Maroc connaît une croissance soutenue, ce qui se traduit par une demande accrue de profils allant de l’ingénieur en génie industriel, au chef de projets, en passant par celui de technicien en maintenance industrielle ou encore celui de professionnel des métiers supports. Cette évolution positive offre des opportunités prometteuses pour l’économie marocaine, favorisant la création d’emplois, la génération de revenus et le développement de compétences locales.

Dans une récente étude menée par ReKrute, Adil Benthami, Directeur des Ressources Humaines chez Yazaki, a partagé ses insights sur les profils les plus demandés en 2024. Avec l’installation de nouveaux acteurs ainsi que l’extension des activités de nombreux industriels existants le long de la chaîne de valeur, la demande de professionnels capables d’accompagner ce développement est en forte croissance.

Lire aussi | Secteur IT. Les développeurs, data scientists et ingénieurs en cybersécurité très demandés en 2024

Selon le DRH, « les profils les plus recherchés incluent des ingénieurs en génie industriel, des chefs de projets, des ingénieurs en design, des ingénieurs électroniques, des ingénieurs logistiques, des techniciens en maintenance industrielle et des techniciens en génie industriel ». Ces profils sont essentiels pour soutenir les activités croissantes du secteur automobile marocain, en particulier dans les domaines de la production, de la conception, de la logistique et de la maintenance.

En outre, Adil Benthami souligne également une forte demande pour des profils métiers supports. Cette demande est principalement stimulée par la digitalisation accrue et l’extension du mode de travail hybride à la suite de la pandémie de Covid-19. Ces professionnels sont nécessaires pour accompagner les entreprises du secteur automobile dans leur transition vers des environnements de travail plus numériques et flexibles.

Une évolution favorable des exportations

Les chiffres les plus récents de l’Office des Changes confirment la tendance positive des ventes du secteur automobile. Celles-ci ont enregistré une hausse significative de 30,2% ou +30,267 milliards de dirhams (MMDH) pour atteindre 130,642 MMDH à fin novembre 2023. Cette croissance est principalement portée par l’augmentation des ventes dans le segment de la construction, du câblage et de l’intérieur des véhicules et des sièges.

Lire aussi | Paiement Mobile. Le Cash prédomine toujours

Cette évolution favorable du secteur automobile marocain ouvre de nouvelles perspectives d’emploi pour les professionnels qualifiés. Les opportunités offertes par l’industrie attirent non seulement les diplômés en ingénierie et en génie industriel, mais aussi les talents spécialisés dans les domaines de la logistique, de la maintenance et du support métier.

Il est important de souligner que la croissance du secteur automobile marocain a des implications économiques significatives. Elle contribue à la création d’emplois, à l’augmentation des recettes fiscales et à la diversification de l’économie du pays. De plus, cette expansion offre des opportunités pour le développement de compétences et de savoir-faire locaux, renforçant ainsi la position du Maroc en tant que hub régional pour l’industrie automobile.