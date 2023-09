Séisme au Maroc. La CGEM sonne la mobilisation

Le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a adressé un courrier aux entreprises. Il les appelle à la mobilisation et annonce que le patronat « ne ménagera aucun effort pour contribuer à la gestion des dégâts ». Ainsi, la CGEM lancera, auprès de ses membres, un appel à contribution au Fonds Solidarité-CGEM.

Dans une lettre envoyée à ses membres, le président de la CGEM, Chakib Alj, a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes du séisme désastreux qui a frappé plusieurs régions de notre pays et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Aussi, il annoncé que face à ce drame, la CGEM se mobilisera fortement et ne ménagera aucun effort pour contribuer à la gestion des dégâts. « Dans ce sens, j’appelle tous les chefs d’entreprise qui le pourront, à se diriger au centre de transfusion sanguine le plus proche pour effectuer un don de sang. Ce geste est essentiel pour sauver la vie de nos concitoyens », peut-on lire dans le courrier.