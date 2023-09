Séisme à Marrakech : la solidarité internationale se mobilise

Le soir du vendredi 8 septembre, un séisme d’une magnitude de 7.0 (échelle de Richter) a frappé la région du Haouz de Marrakech, avec la commune d’Iligh comme épicentre. Déjà les morts et les blessés se comptent par centaines surtout à Iligh, dans les villages proches et à Marrakech, la ville ocre mondialement connue pour sa beauté et son climat, symbole du tourisme international.

Face à ce douloureux évènement que connait le Royaume du Maroc, une mobilisation internationale spontanée s’est exprimée de la part de nombreux Etats, dès les premières heures de ce drame. C’est notamment le cas du Royaume Uni où le ministre britannique des affaires étrangères, James Claverly a déclaré : « Nous nous tenons prêts à aider nos amis marocains de toutes les manières possibles ». Même des pays souffrant de la guerre n’ont pas hésité à réagir. Ainsi Volodymyr Zelensky a déclaré : « L’Ukraine est solidaire du Maroc en cette période tragique ».