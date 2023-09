Séisme-Al Haouz. Netanyahou dépêche une équipe de secouristes spécialisée à Marrakech

Dans le dernier bilan publié par le ministère de l’Intérieur, on dénombre 632 décès et 329 blessés. Une course contre la montre est en cours depuis plusieurs heures, avec les équipes de secouristes marocains assistées par des experts israéliens, dans l’objectif de sauver des vies parmi les victimes potentiellement piégées sous les décombres.

Cette assistance d’Israël envers le Maroc s’inscrit dans le cadre des accords de coopération conclus entre les deux pays. Il convient de rappeler que le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques en décembre 2020, dans le cadre des accords d’Abraham, un processus de rapprochement entre Israël et plusieurs pays arabes, soutenu par Washington.