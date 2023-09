Au moins 632 morts, dernier bilan du puissant séisme au Maroc, annonce le ministère de l’Intérieur

Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat a indiqué que le séisme était d’une magnitude de 7 degrés sur l’échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d’Al Haouz, au sud-ouest de la ville Marrakech, destination très prisée de touristes étrangers. Le séisme a entraîné la mort de 632 personnes, selon le ministère de l’Intérieur. Un précédent bilan faisait état de 296 morts. Selon la même source, 329 personnes ont été blessées, dont 51 dans un état grave.

Au moins 632 personnes ont trouvé la mort dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu du tourisme, et plusieurs autres villes, selon un nouveau bilan officiel.

Lire aussi | Al Haouz : Face au nombre élevé de blessés, appel urgent du Centre régional de transfusion sanguine pour le don de Sang

D’après les médias marocains, il s’agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. En 1960, un séisme pourtant moins puissant avait anéanti une grande partie d’Agadir. D’une magnitude de 5,7 sur l’échelle de Richter, il a fait un bilan de près de 12.000 personnes et fait quelque 25.000 blessés. La secousse dura 15 secondes.

Selon des images reproduites par les médias et sur les réseaux sociaux et des témoins, le séisme a provoqué d’importants dégâts dans plusieurs villes. Des images ont montré une partie d’un minaret qui s’est effondrée sur la célèbre place Jamaa el-Fna, coeur battant de Marrakech, faisant deux blessés.

Une correspondante de l’AFP a vu des centaines de personnes affluer sur cette place emblématique de la ville ocre pour y passer la nuit, de crainte de répliques. Certains étaient munis de couvertures, d’autres dormaient à même le sol.

Lire aussi | Séisme à Al Haouz. Bilan provisoire : 296 décès et 153 blessés [Videos]

« On se promenait à Jamaa el-Fna quand la terre a commencé à trembler, c’était vraiment sidérant comme sensation. Nous sommes sains et saufs mais je suis encore sous le choc. J’ai au moins dix membres de ma famille qui sont morts à Ijoukak (commune rurale d’Al-Haouz, NDLR). J’ai du mal à y croire car il n’y a pas plus de deux jours j’étais avec eux », raconte à l’AFP Houda Outassaf, une habitante de la ville rencontrée sur la place.