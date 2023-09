Al Haouz : Face au nombre élevé de blessés, appel urgent du Centre régional de transfusion sanguine pour le don de Sang

Ce puissant séisme, qui a frappé le centre du Maroc le vendredi 8 septembre en soirée, a exacerbé la pénurie de sang qui prévalait déjà dans le pays, notamment au cours de l’été. Avec 329 blessées dont 51 en état critique et malheureusement plus de 600 décès, selon le dernier bilan officiel, le Centre régional de transfusion sanguine de Marrakech a été contraint de mobiliser massivement la population dès les premières heures du samedi, en les encourageant à se rendre dans ses locaux pour faire don de leur sang.

Lire aussi | Pénurie de sang en été : Appel d’urgence aux dons pour sauver des vies

En outre, de multiples établissements de santé à Marrakech, y compris le Centre hospitalier Mohammed VI, ont réagi avec détermination pour fournir les soins vitaux aux personnes blessées. Depuis le début de la secousse sismique et l’annonce de sa redoutable magnitude de 7 sur l’échelle de Richter, la ville a fait face à une intense pression. Par conséquent, plusieurs établissements hospitaliers de Marrakech ont rapidement évacué leurs patients afin de les protéger contre tout risque d’effondrement de leurs structures. L’annonce d’un bilan de 153 blessés uniquement dans la région d’Al Haouz a rendu impérative la mise en place d’une gestion de crise visant à fournir les soins appropriés aux victimes du séisme.

Lire aussi | Séisme à Al Haouz. Bilan provisoire : 296 décès et 153 blessés [Videos]

Les conséquences du séisme ont été catastrophiques, avec un bilan provisoire faisant état de 296 décès et de 153 blessés dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon les informations fournies par le ministère de l’Intérieur.