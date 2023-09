Séisme au Maroc. Les députés québécquois expriment leur solidarité

La 6e session de la Commission parlementaire conjointe entre le Maroc et le Québec s’est ouverte jeudi 14 septembre 2023 au siège de l’Assemblée nationale du Québec. En ouverture de la réunion, les membres de la délégation parlementaire marocaine ont assisté à une séance de questions orales à l’Assemblée nationale du Québec, où une minute de silence a été observée en hommage aux victimes du séisme. Les députés québécois ont ensuite voté à l’unanimité en faveur d’une motion exprimant leur soutien indéfectible envers le Royaume du Maroc, aussi bien envers sa population que son gouvernement, en ces moments douloureux.

Ils ont également salué l’esprit de solidarité manifesté par le peuple marocain et son engagement citoyen. Nathalie Roy, présidente de l’Assemblée nationale du Québec, a exprimé ses condoléances pour les événements tragiques qui ont touché le Maroc suite au séisme. Elle a également souligné son désir de maintenir et de renforcer la relation bilatérale pour le bénéfice mutuel des deux pays et de leurs peuples.

Pour rappel, la Commission parlementaire conjointe Maroc-Québec a été créée le 16 mai 2012 pour renforcer les relations d’amitié et de coopération entre le Parlement marocain et l’Assemblée nationale du Québec. Ses sessions se tiennent alternativement dans les deux institutions législatives des deux pays, contribuant ainsi à renforcer les liens entre le Maroc et le Québec.