Alerte. Fortes averses orageuses et fortes rafales de vent ce dimanche dans certaines provinces

De fortes averses orageuses avec grêle et de fortes rafales de vent avec chasse-poussières sont attendues ce dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, de fortes averses orageuses oscillant entre 25 et 35 millimètres avec grêle concerneront, dimanche de 14h00 à 23h00, Guercif, Berkane, Nador, Oujda-Angad, Taourirt et Sefrou, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau orange.

Lire aussi | Séisme. SM le Roi donne la priorité au programme d’urgence de relogement des sinistrés