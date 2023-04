Session législative d’avril : le Parlement face aux défis économiques et sociaux

Le parlement marocain ouvrira, ce vendredi, sa deuxième session pour l’année législative 2022-2023, Au menu, plusieurs enjeux économiques et sociaux, dont le contrôle des prix des produits de première nécessité, la gestion des équilibres financiers et le renforcement de la résilience de l’économie face aux enjeux liés à la succession de crises internationales.

Conformément au Discours royal tenu lors de la première session de l’année législative actuelle, le chercheur spécialisé en droit constitutionnel et parlementaire Hassan Ahouiou a assuré, dans un entretien accordé à la MAP, que la session d’avril se doit de concentrer les efforts sur trois piliers essentiels, à savoir le « renforcement de la souveraineté sanitaire, énergétique et alimentaire nationale afin d’appuyer la sécurité stratégique du Royaume », la poursuite des efforts visant à « revitaliser l’économie et à booster l’investissement productif », ainsi que « le lancement de projets et de nouvelles réformes dans le but de mettre en place le modèle de développement ».