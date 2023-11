Statut des enseignants : Akhannouch met fin à la discorde et voici sa décision

Après des mois de tensions et de tractations entre les syndicats et le gouvernement, mettant même en péril l’année scolaire avec des grèves fréquentes, les représentants syndicaux ont répondu favorablement à l’invitation du chef du gouvernement pour une réunion visant à trouver des solutions aux revendications des enseignants.

Lors de cette réunion, qui s’est tenue ce lundi 27 novembre, les quatre syndicats les plus influents du secteur de l’Éducation nationale ont discuté avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Ce dernier a pris l’engagement de geler le statut unifié qui avait généré une tension considérable, incitant les enseignants à manifester dans les rues ces dernières semaines.

La décision a été prise de revoir les dispositions de ce statut en tenant compte des propositions soumises par la coordination syndicale. La deuxième promesse d’Akhannouch aux syndicats de l’enseignement concerne l’arrêt des retenues sur les salaires des enseignants grévistes, prévues pour le mois prochain.

Lire aussi | Akdital mesure sa réputation auprès du public

Les deux parties ont également convenu d’une revalorisation des indemnités des enseignants pour améliorer leurs revenus. De plus, une commission, composée du ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement primaire et des Sports, du ministre délégué chargé du Budget, et du ministre de l’Emploi et de l’Inclusion économique, sera mise en place. Cette commission tiendra deux réunions hebdomadaires dans le but de régler tous les dossiers en suspens d’ici le 15 janvier prochain.