Une visite protocolaire pour sceller les ambitions d’OMODA & JAECOO au Maroc

En attendant le lancement officiel des marques chinoises OMODA & JAECOO dans le Royaume en septembre prochain, le staff de CFAO Mobility au Maroc a récemment accueilli plusieurs personnalités en provenance de Chine, mais aussi du Maroc. L’occasion pour ces dernières de réaffirmer les ambitions communes de développement des deux marques chinoises et de leur distributeur local en terre marocaine.

Les préparatifs relatifs aux lancements d’OMODA et de JAECOO dans le Royaume se poursuivent. Justement, le showroom flambant neuf des deux marques, situé sur la Corniche de Casablanca, a reçu dernièrement la visite d’une délégation en provenance de Chine, avec à sa tête Shan Xiangqian, Vice-Gouverneur de la province d’Anhui. On notait également la présence remarquée d’Hicham Jorio, Conseiller Économique auprès de S.M. le Roi Mohammed VI. Ils étaient accompagnés par Hu Chun, Directeur d’OMODA & JAECOO pour la région Afrique du Nord, et par une trentaine de délégués en charge de différents secteurs liés à l’automobile dans le giron des deux marques, dont les énergies renouvelables et les batteries pour véhicules électriques.

Une visite durant laquelle les parties prenantes ont réitéré leurs ambitions de développement en terre marocaine. Selon Laurent Genêt, Directeur général de CFAO Mobility au Maroc, cette rencontre témoigne du partenariat stratégique entre OMODA & JAECOO et le Groupe CFAO, acteur clé de l’automobile dans le Royaume depuis 25 ans. Selon lui, le Maroc constitue un marché pivot dans la stratégie d’expansion des deux marques chinoises. Aussi, pour marquer la tenue de cette visite protocolaire, une plaque commémorative OMODA & JAECOO & CFAO a été signée conjointement par le Vice-Gouverneur, les représentants du constructeur et du groupe CFAO, comme symbole de l’engagement ferme des deux parties dans le développement de la marque sur le marché marocain.

Après avoir annoncé le 20 mars dernier la signature d’un partenariat de distribution avec le géant automobile chinois Chery International, propriétaire d’OMODA & JAECOO, CFAO Mobility au Maroc est fin prêt à amorcer la commercialisation des modèles OMODA 5 et JAECOO 7. Selon l’opérateur local, d’autres nouveautés arriveront d’ici 2025. À noter que le volume de ventes annoncé lors de la première année de commercialisation des modèles est estimé à 350 véhicules.