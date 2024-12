Wafasalaf toujours aussi déterminée à honorer ses engagements

Wafasalaf, leader du crédit de la consommation au Maroc, a tenu, mardi 24 décembre, une rencontre pour marquer près de quatre décennies d’existence. C’était une occasion pour réaffirmer son engagement envers ses clients et sa détermination à poursuivre son impact positif sur l’écosystème économique et social.

Depuis sa création en 1987, la société s’est imposée comme un acteur incontournable du crédit à la consommation au Maroc. Avec un tiers des crédits du marché marocain accordé par ses soins, elle a servi plus de deux millions de ménages marocains, et continue de financer une multitude de projets allant des études aux acquisitions immobilières. Pour l’entreprise, le crédit n’est pas simplement une rente mais un outil d’utilité profonde pour la société.

En pionnier, Wafasalaf, filiale du groupe Attijariwafa Bank et du Crédit Agricole Consumer Finance, a été le premier à financer d’autres catégories de clients que les fonctionnaires en accordant des crédits immobiliers et revolving.

Sous le slogan « Dima Maakoum » (toujours avec vous), le groupe met l’accent sur sa posture engageante et permanente. La promesse d’être aux côtés de ses clients et collaborateurs est un pilier phare de son identité.

L’éthique au cœur de la stratégie

L’engagement éthique et durable de l’organisme se traduit par des initiatives concrètes, comme la lutte contre la corruption en interne et sa certification par les exigences IFACI (L’Institut Français de l’audit et du contrôle internes).

Quant à son éthique environnementale, elle est à l’origine du projet Green Print. Un plan visant à réduire l’empreinte carbone de l’entreprise de 50% d’ici 2030. En outre, le partenariat avec Injaz Al Maghreb renforce le serment de Wafasalaf envers la jeunesse marocaine. Sept mille étudiants ont été formé bénévolement afin de faciliter leur insertion dans la société.

Réactivité, transparence, innovation et accompagnement

Avec la volonté d’être présent et de répondre rapidement aux besoins de ses clients, la réactivité est au cœur de la mission du groupe. Il soutient ses clients dans la réalisation de leurs projets, tel un parent le ferait avec son enfant. C’est le thème de la nouvelle campagne publicitaire.

La transparence est également le maître mot. Une relation claire, honnête et ouverte qui garantit un engagement serein et durable. L’innovation, troisième pilier stratégique, est essentielle pour répondre aux attentes de toutes les catégories de clients. Les produits et services proposés sont simples et accessibles.

La filiale du groupe Attijariwafa Bank apporte également son accompagnement à travers l’offre d’outils et de solutions à la jeune génération, convaincue que « c’est la jeunesse qui façonne l’avenir du pays », déclare Kawtar Kalil, Directrice marketing et communication de l’entreprise.

« Dima Maakoum », une promesse tangible

Wafasalaf met un point d’honneur à maintenir une dynamique d’innovation forte, essentielle pour rester à la pointe du marché. La protection du consommateur est une priorité, notamment contre le risque de surendettement et de changements de comportements, influencés par des facteurs extérieurs.

En matière de protection contre la fraude, le groupe lutte contre l’usurpation d’identité, mettant en place non seulement des services de qualité mais aussi des solutions de rééchelonnement de crédits.

Avec un excellent « consumer report score », le confort des clients réside au centre des préoccupations de l’organisme, qui instaure des processus qui réduisent les efforts des consommateurs afin de contracter un crédit.

En réaffirmant ses valeurs et ses engagements, Wafasalaf assure la poursuite de son rôle actif dans la dynamisation de l’économie nationale, l’accompagnement des ménages et le soutien du développement durable. « Dima Maakoum » n’est pas seulement un slogan, c’est une promesse tangible de soutien et d’accompagnement dans la vie des marocains.