Annoncée mi-janvier dernier, la prise de contrôle du groupe Timar par le groupe Clasquin actée

Le groupe français Clasquin annonce la réalisation de l’acquisition, par l’intermédiaire de sa filiale financière Clasquin Euromed, de 63,52% du capital et des droits de vote du groupe marocain Timar SA, détenus par les membres du groupe Puech.

Aux termes du protocole du 28 mars 2023, dans le prolongement du communiqué de presse du 17 janvier 2023, le groupe familial Puech a cédé les actions au prix de 450 dirhams par action et a notamment consenti une garantie d’actif et de passif au profit de l’acquéreur. Timar est un groupe marocain spécialisé dans la conception de solutions innovantes dans les domaines du transport international, de la logistique et du transit de marchandises. Ses titres sont côtés à la bourse de Casablanca.