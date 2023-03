Amical. Le Maroc fait match nul contre le Pérou

Bien qu’ayant dominé la rencontre avec, à la clé, plusieurs occasions de but, les hommes de Walid Regragui n’ont pas réussi à forcer le verrou péruvien ce mardi soir sur la pelouse du stade Civitas Metropolitano à Madrid. En deuxième période, le sélectionneur national a fait appel à Abdelhamid Sabiri, Anass Zaroury et Sofiane Boufal.

À moins d’un quart d’heure de la fin de la rencontre, les deux nations se sont retrouvées réduites à dix après les expulsions de Sofiane Boufal et Carlos Zambrano. Rappelons que la sélection nationale était privée de deux de ses cadres, absents pour blessures, à savoir Azeddine Ounahi et Achraf Hakimi. Rendez-vous est donc pris en juin prochain pour le prochain rassemblement s’agissant des éliminatoires de la CAN prévue en Côte d’Ivoire début 2024, tournoi pour lequel le Maroc a déjà sa qualification en poche.