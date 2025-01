AXA Assistance Maroc change de nom et devient Cover Edge. Cette transformation vise à bâtir une marque africaine forte dans les domaines de l’assistance, de l’assurance voyage et de l’assurance affinitaire, tout en maintenant son partenariat avec AXA Assistance.

Désormais intégrée au Groupe ASK Capital, Cover Edge bénéficie d’une expertise renforcée et de ressources consolidées pour répondre aux besoins spécifiques du marché africain. L’entreprise entend ainsi poursuivre sa mission en s’appuyant sur des valeurs de qualité, de confiance et d’innovation.

Présente au Maroc et à Maurice avec deux compagnies d’assurance et de réassurance, Cover Edge dispose également d’une présence commerciale dans plusieurs pays africains. « Notre objectif est de proposer des services d’assistance plus accessibles, innovants et personnalisés, en intégrant des technologies de pointe », a déclaré Mehdi Tazi, Président de Cover Edge. Il a également souligné l’ambition de l’entreprise de se positionner comme un acteur majeur du secteur en Afrique.

Le choix du nom Cover Edge reflète la volonté d’offrir une protection complète (Cover), tout en innovant pour améliorer continuellement la qualité de ses services (Edge). Sa signature, « Smoother. Closer. », traduit l’engagement de la marque à offrir une assistance simplifiée et une proximité accrue avec ses clients.