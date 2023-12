Bank Al-Maghrib maintient inchangé son taux directeur à 3%

Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé le maintien du taux directeur à 3% lors de sa réunion trimestrielle à Rabat. Cette décision, conforme aux attentes, vise à favoriser le retour de l’inflation à des niveaux alignés sur l’objectif de stabilité des prix, selon un communiqué de la Banque centrale.

C’était prévisible. Le Conseil de Bank Al-Maghrib a opté pour le statu quo. Il a décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 3%. Concernant l’inflation domestique, le Conseil a observé un ralentissement significatif, avec une prévision de moyenne de 6,1% pour l’année en cours, comparée à 6,6% en 2022. En anticipant la dissipation des pressions inflationnistes externes, les effets des mesures fiscales de la loi de finances 2024, et le processus de décompensation graduelle, l’inflation devrait chuter à environ 2,4% en 2024 et 2025, avec une composante sous-jacente suivant une trajectoire similaire.

Les prévisions de croissance indiquent une amélioration, avec un taux de 2,7% prévu pour 2023, augmentant à 3,2% en 2024 et à 3,4% en 2025. La valeur ajoutée agricole devrait augmenter, stimulée par une production céréalière prévue de 55,1 millions de quintaux en 2023. Pour les activités non agricoles, la valeur ajoutée devrait croître à un rythme de 2,5% en 2023, 2,7% en 2024, et accélérer à 3,7% en 2025, notamment grâce à la reprise prévue dans les secteurs de l’industrie et du BTP.

Lire aussi | Délais de paiement. Le montant des amendes acquittées atteint 130 millions de DH

Sur le plan des comptes extérieurs, les échanges de biens devraient connaître une légère baisse en 2023, suivie d’une reprise avec une croissance annuelle d’environ 7%. Les recettes du secteur automobile devraient atteindre 190 milliards de dirhams en 2025, et celles du phosphate et dérivés connaîtront un léger redressement. Les recettes du tourisme devraient s’améliorer en 2023, atteignant 106 milliards de dirhams, avec une augmentation prévue à 112,4 milliards en 2025, tirée par l’accélération de l’activité économique dans la zone euro.

Les transferts des MRE devraient atteindre 112,8 milliards de dirhams en 2023, augmentant à 120 milliards en 2025. Le déficit du compte courant s’allégerait à 1,6% du PIB en 2023, puis se creuserait à 2,5% en 2024 et à 3,8% en 2025. Les recettes des investissements directs étrangers baisseraient en 2023, atteignant l’équivalent de 2,3% du PIB, pour ensuite revenir à 3% au cours des deux années suivantes.

Les taux débiteurs ont connu une hausse trimestrielle de 10 points de base, atteignant 5,36% au troisième trimestre 2023. Le besoin de liquidité des banques continuerait de croître, atteignant 92,6 milliards de dirhams fin 2023 et 137,7 milliards en 2025. Le crédit au secteur non financier ralentirait à 2,6% en 2023, puis s’accélérerait à 4,6% en 2024 et 4,7% en 2025.

Lire aussi | La Banque mondiale accorde un prêt de 300 MMUSD pour transformer l’enseignement supérieur au Maroc

Le taux de change effectif réel connaîtrait une hausse en 2023, suivie d’une appréciation continue en 2024 et 2025. En matière de finances publiques, le déficit budgétaire devrait se situer à 4,8% du PIB en 2023, diminuant à 4,5% en 2024 et à 3,9% en 2025.

En conclusion, le Conseil a adopté le plan stratégique de BAM pour la période 2024-2028, approuvé le budget de la Banque pour l’exercice 2024, validé la stratégie de gestion des réserves de change, le programme d’audit interne, et a fixé les dates de ses réunions ordinaires pour l’année suivante.