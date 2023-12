Bilan 2023. Un record en termes d’arrivées touristiques et de devises

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, a annoncé que le Maroc a réalisé des revenus record en termes de devises mais aussi en nombre de touristes qui ont visité le Royaumes dans les 11 derniers mois de 2023.

Le secteur touristique affiche une bonne santé si l’on se réfère aux indicateurs présentés par la tutelle. En effet, il a enregistré des chiffres record atteignant 13,2 millions de touristes dans les 11 premiers mois de l’année en cours, a déclaré la ministre du Tourisme lors d’une séance de questions orales à la Chambre des représentants, battant le record absolu de 12,9 millions de touristes de l’année 2019 toute entière.

Par ailleurs, la ministre a précisé que cette reprise concerne particulièrement les touristes étrangers, avec une augmentation de 46 % par rapport à 2022, et une hausse de 26% pour les marocains résidant à l’étranger (MRE). Elle a en outre révélé que les revenus en devises étrangères ont atteint 88 milliards de dirhams durant les 10 premiers mois de cette année, soit une hausse de 21%.

Lire aussi | La Banque mondiale accorde un prêt de 300 MMUSD pour transformer l’enseignement supérieur au Maroc

Les recettes du secteur en devises ont également atteint des niveaux records, s’élevant à 88 milliards de dirhams au cours des 10 premiers mois, enregistrant une augmentation de 21 % par rapport à 2022. La ministre a souligné que ces résultats sont le fruit d’une vision royale, de mesures gouvernementales, et d’une méthodologie axée sur une communication positive avec les professionnels du secteur.

« Ces résultats sont dus aux directives Royales et aux mesures prises par le gouvernement, ainsi qu’à la méthodologie adoptée par le ministère », a explique Ammor. Et de souligner que cette communication continue a permis d’établir une nouvelle feuille de route pour 2023-2026, avec un budget de 6,1 milliards de dirhams. Cette feuille de route vise à atteindre 17,5 millions de touristes d’ici 2026, générant 120 milliards de dirhams en devises et créant 200 000 emplois directs et indirects.

Lire aussi | Délais de paiement. Le montant des amendes acquittées atteint 130 millions de DH

Ammor a ajouté qu’une nouvelle feuille de route pour le secteur du tourisme (2023-2026) a été établie, visant à atteindre 17,5 millions de touristes à l’horizon 2026, réaliser 120 milliards de dirhams de revenus en devises étrangères, en plus de la création de 200.000 nouveaux emplois directs et indirects.