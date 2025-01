Championnat du monde d’endurance : Ford officialise son arrivée en 2027

Ford Motor Company fera son grand retour en 2027 dans le Championnat du Monde d’Endurance FIA (FIA WEC) en «Hypercar». Un retour dans la catégorie reine qui permettra aussi à la firme à l’ovale bleu de raviver ses nombreux succès, notamment sur le légendaire circuit du Mans.

Ford Performance mènera l’offensive avec une équipe complète qui participera au championnat FIA WEC dans le but de s’attaquer, une nouvelle fois, aux 24 heures du Mans, la course la prestigieuse et surtout la plus exigeante du calendrier du WEC. Faut-il se souvenir qu’entre 1966 et 1969, la firme à l’ovale bleu a remporté quatre victoires consécutives au Mans, en France, mettant fin au passage à la domination de Ferrari. D’ailleurs, l’affrontement avec le constructeur italien s’est avéré tellement légendaire qu’il a inspiré un film à succès au box-office en 2019. Après cette glorieuse épopée sportive, Ford s’est concentré sur les victoires de catégories, d’abord en 2016 avec la Ford GT en catégorie LMGTE puis plus récemment en 2024 avec la Ford Mustang en catégorie LMGT3.

«Chez Ford, nous entrons dans une nouvelle ère de performance et de compétition. Cela se reflète dans nos innovations, tant sur route qu’en tout-terrain. Quand nous participons à une compétition, c’est pour gagner. Et aucune course n’est plus emblématique dans notre histoire que Le Mans. C’est là que nous avons défié Ferrari et triomphé dans les années 1960. Et c’est là que nous sommes revenus 50 ans plus tard pour, une nouvelle fois, surprendre le monde en battant Ferrari. Je suis ravi que nous retournions au Mans pour concourir dans la catégorie reine», a déclaré Bill Ford, Président Exécutif de Ford Motor Company.

Toujours est-il que l’«Hypercar» peut désormais être ajouté à l’impressionnant programme sportif du constructeur américain, qui s’apprête à rejoindre Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis, Peugeot, Porsche et Toyota dans la catégorie reine du FIA WEC dans deux ans, ouvrant la voie à une bataille sans précédent en Championnat du monde d’endurance.