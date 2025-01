Le Groupe IGENSIA Education s’implante au Maroc à travers l’ESA Casablanca

Le Groupe IGENSIA Education annonce son implantation au Maroc en intégrant l’ESA Casablanca, école affiliée à la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM). Cette expansion vise à renforcer l’offre académique et à développer des synergies entre les deux pays, dans un contexte où l’enseignement supérieur marocain connaît une croissance significative.

Grâce à cette intégration, l’ESA Casablanca bénéficiera des ressources pédagogiques et des innovations du groupe français. L’école pourra ainsi enrichir son offre de formation en s’appuyant sur des outils numériques et des méthodes d’apprentissage développées par IGENSIA Education. De plus, les étudiants auront accès à un réseau international d’établissements partenaires, facilitant les échanges académiques et les doubles diplomations avec des écoles françaises. Cette dynamique devrait favoriser l’ouverture des apprenants à des parcours internationaux tout en consolidant leur ancrage sur le marché local.

L’implantation du Groupe IGENSIA Education au Maroc ouvre également la voie à de nouvelles opportunités pour les étudiants et professionnels. Des mobilités entre les campus français et marocain permettront aux apprenants de vivre des expériences multiculturelles, tandis que des passerelles académiques offriront la possibilité de poursuivre des études jusqu’au master en France. En parallèle, l’ESA Casablanca développera de nouveaux programmes adaptés aux spécificités économiques et sociales du pays, afin de mieux répondre aux besoins des entreprises locales et internationales.

Le partenariat stratégique entre l’ESA Casablanca et la CFCIM s’inscrit dans une vision commune de renforcement de l’éducation et de la formation professionnelle au Maroc. La CFCIM, qui soutient depuis de nombreuses années l’essor des compétences dans le pays, voit dans cette collaboration une opportunité de consolider les liens entre le Maroc et la France. Ce rapprochement s’inscrit dans une dynamique de coopération visant à accompagner les talents marocains et à répondre aux attentes des entreprises en quête de profils qualifiés.

Stéphane de Miollis, Directeur Général du Groupe IGENSIA Education, souligne que cette implantation constitue une avancée majeure pour les étudiants et les entreprises partenaires. Selon lui, l’intégration de l’ESA Casablanca au sein du groupe renforcera l’expérience académique des apprenants tout en participant au développement des compétences à l’échelle locale et internationale. De son côté, Claudia Gaudiau-Francisco, Présidente de la CFCIM, met en avant la valeur ajoutée de cette alliance pour la coopération franco-marocaine. Elle insiste sur l’importance de la formation et de l’éducation comme leviers stratégiques, en complément des secteurs clés de l’industrie et du commerce.