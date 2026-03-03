Alertes
Club Afrique Développement: 4ème édition de « Stand Up For African Women Entrepreneurs » à Douala

Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank et la Société Commerciale de Banque (SCB Cameroun) ont organisé, récemment à Douala, la quatrième édition du programme Stand Up For African Women Entrepreneurs (SUFAWE), autour du thème « Connecter, Commercer, Croître ».

Tenu sous l’égide du ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, cet événement a réuni plus de 200 chefs d’entreprises du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Sénégal, et de la Tunisie.

La rencontre a été marquée par plusieurs articulations fortes, dont une Master Class exceptionnelle ayant tenu en haleine l’auditoire, ainsi que par le lancement officiel du Programme de Mentorat SUFAWE 2026.

Lire aussi I Le RNPG d’Attijariwafa bank dépasse les 10 MMDH en 2025

Le programme comportait aussi une session de rencontres B2B, où ont eu lieu plus de 100 mises en relations dans des secteurs clés pour le développement du Cameroun et du continent africain, tels que l’agro-industrie, la logistique et les énergies. Des formations de haut niveau ont également été proposées, notamment sur le levier du digital à l’ère de l’IA, et sur l’accès au financement et les opportunités numériques.

Nabil Kadiri, Directeur Général de SCB Cameroun, filiale d’Attijariwafa bank, a souligné, à cette occasion, la détermination du groupe «à renforcer son accompagnement des femmes entrepreneures, véritables moteurs de croissance pour nos sociétés à l’échelle du continent».

Lire aussi | Le Club Afrique Développement tient au Gabon sa 44e mission multisectorielle

Lors de cette cérémonie, Mme Joëlle Ako, CEO de Innovative CLAN, a reçu le Trophée SUFAWE 2026 au regard de son rôle pionnier dans la digitalisation du secteur éducatif, de son parcours inspirant et son engagement à promouvoir la création de valeur partagée. Mme Ako est également lauréate du Trophée Jeunes Entrepreneurs by la Fondation Al Mada, reçu lors du Forum International Afrique Développement 2024 organisé à Casablanca.

Pour rappel, SUFAWE est une initiative du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin en Afrique, en en faisant un levier clé pour la croissance économique et l’émancipation des femmes sur le continent.

