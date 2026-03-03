Le Crédit Agricole du Maroc distribue 129 MMDH de crédits en 2025

Au terme de l’exercice 2025, le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) affiche un encours de crédits distribués de 129 milliards de dirhams contre 114 milliards de dirhams au 31 décembre 2024, réalisant ainsi une progression de +13%.

« La performance réalisée permet au Groupe Crédit Agricole du Maroc de consolider son engagement pour le financement de l’ensemble des secteurs de l’économie, tout en accordant un intérêt particulier à l’agriculture et au développement socioéconomique », souligne un communiqué financier du GCAM.

Par ailleurs, l’encours de l’épargne mobilisée par le Groupe ressort à 128 milliards de dirhams, soit une progression de +11% comparativement à fin 2024. Cette croissance est soutenue par une dynamique positive de la collecte des comptes à vue (+10%).

Le Produit Net Bancaire Consolidé s’élève à 5,2 milliards de dirhams au 31 décembre 2025, soit une progression de +9% comparativement à l’exercice précédent. Au niveau social, le Produit Net Bancaire ressort à 4,8 milliards de dirhams (+7%).

« Les performances enregistrées, aussi bien au niveau des comptes consolidés qu’au niveau des comptes sociaux, s’expliquent par l’effet conjugué de la progression de la marge sur commissions et de la marge d’intérêts », se félicite le Groupe.