Commande de 188 avions. Royal Air Maroc entame des pourparlers avec Airbus, Boeing et Embraer

La compagnie aérienne nationale évalue actuellement les offres des constructeurs aéronautiques Airbus, Boeing et Embraer en vue de passer une commande de 188 avions, d’ici septembre 2024, a déclaré le PDG de Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou, dans une interview accordée à Bloomberg en marge de l’AG de l’IATA à Dubaï.

« Nous étudions les offres reçues des avionneurs le mois dernier, et nous verrons ensuite quel sera le calendrier des livraisons et à quelles conditions nous pourrons les obtenir », a annoncé Abdelhamid Addou, précisant qu’environ deux tiers des 188 avions souhaités seront des appareils à fuselage étroit, le reste étant des gros-porteurs n’offrant pas plus de 350 sièges.

Il a également annoncé que la Royal Air Maroc cherche 30 avions de transport régional. « Quelle que soit la commande, tous les avions n’arriveront pas à temps pour répondre à la demande croissante, et la compagnie comblera le fossé avec des avions loués », a-t-il souligné.

Lire aussi | Globex de la famille El Kadiri rachète deux sociétés

Le PDG a ainsi précisé que la compagnie aérienne nationale comblera le déficit avec des avions loués. Pour rappel, RAM avait confirmé le lancement d’un appel d’offres le 15 avril pour l’acquisition d’un maximum de 200 nouveaux avions pour accompagner la mise en œuvre de la feuille de route stratégique du secteur du tourisme 2023-2026. Cette feuille de route vise à atteindre 17,5 millions de touristes en 2026, 12 milliards de dollars de recettes et 200 000 emplois directs et indirects supplémentaires dans le secteur touristique ou encore 26 millions d’ici 2030, année où le Royaume organisera une Coupe du Monde de la FIFA avec l’Espagne et le Portugal.

La compagnie dispose actuellement d’une flotte mixte de 50 avions régionaux, court-courriers et long-courriers, comprenant des Embraer 190, des Boeing 737-800 et des 787 Dreamliner.